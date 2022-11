Skandinavien ist nicht nur die Wiege des modernen Digital Signage – Scala, heute Teil von Stratacache, kommt aus Norwegen –, sondern auch Vorreiter bei der Konsolidierung.

Aus der ersten Konsolidierungsphase in den nordischen Ländern sind drei große Integratorengruppen hervorgegangen: Zeta Display, Visual Art und Vertiseit. Heute sind fast 20 ehemals unabhängige Digital Signage-Anbieter in die Organisationen der drei Marktführer integriert.

Die Top 3 Digital Signage-Unternehmen in den nordischen Ländern Zeta Display Vertiseit Visual Art

Die zweite Phase ist im Gange und wird die Präsenz der drei Gruppen in ganz Europa und sogar darüber hinaus vergrößern. Zeta Display wurde von Hanover Investors mit dem Ziel übernommen, einen europäischen Champion aufzubauen. Vertiseit verfolgt einen ähnlichen Wachstumsplan als börsennotiertes Unternehmen, während Visual Art einen Börsengang plant.

Nach wie vor agiert die zweite Reihe der skandinavischen Integratoren in erster Linie als nationale Champions in ihren jeweiligen Heimatmärkten und teilweise grenzüberschreitend in Nachbarländern.

Die Rising Stars in den nordischen Ländern Grano

Mariella Labels

Ombori

Soundtrackyourbrand (Spotify)

Valotalive

Im Gegensatz dazu betreiben Softwareanbieter und Tech-Start-ups wie Ombori, Smartsign oder das B2B-Geschäft von Spotify ein hoch skalierbares internationales Geschäft mit Kunden rund um den Globus.

Der Market Compass im invidis Jahrbuch Für weitere wichtige Marktteilnehmer in den nordischen Ländern laden Sie sich das invidis Jahrbuch 2022 herunter. Des Weiteren finden Sie dort den Market Compass für alle wichtigen EMEA-Märkte und für Nordamerika. Zudem verrät der Market Kompass EMEA die Top Digital Signage-Player für den gesamten europäischen Raum. Sie finden das Jahrbuch in unserer Downloadsektion.

Wie in den meisten EMEA-Märkten gewinnen IT-, Telekommunikations- und Ladenbauunternehmen größere Digital Signage-Projekte, da sie bereits andere Dienstleistungen für Kunden erbringen und vertrauenswürdige Lieferanten sind.