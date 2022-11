Vestel Germany hat mit Syscomtec Distributions einen neuen Distributionspartner für seine Digital Signage-Displays. Syscomtec mit Sitz in Unterhaching vertreibt ab sofort unter anderem die Prime-Serie, die Vestel auf der diesjährigen ISE in Barcelona präsentierte. Die Displays der Reihe kommen mit Bilddiagonalen zwischen 43 und 65 Zoll. Neu im Digital Signage-Portfolio von Vestel sind die Großformat-Screens in 86 und 98 Zoll, die ebenfalls über Syscomtec in Deutschland verfügbar sein werden.

„Mit Syscomtec haben wir einen Vertriebs-Spezialisten für innovative Digital Signage-Lösungen und LED-Wände als neuen Partner an Bord“, sagt Jörn Hering, Business Unit Manager Visual Solutions & Hotel TV bei Vestel Germany. Insbesondere profitiere der Hersteller von den Kontakten, die der Distributionspartner zu Fachhändlern und Systemhäusern pflegt.