Der Fußball-Megastar Cristiano Ronaldo dominierte am 19. November dieses Jahres die Screens des New Yorker Times Square. Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, der zur Zeit in Katar seine letzte Fußball-Weltmeisterschaft spielt, grüßte seine Fans und promotete die „Close to US“-Kampagne, die bei US-Touristen für Reisen nach Portugal wirbt.

Gleichzeitig wurde vom Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds New York die neueste Wachsfigur des Ausnahmespielers für die Öffentlichkeit live auf dem Times Square enthüllt. Somit konnten Fans noch am Square Fotos mit ihrem Idol in der berühmten „Siuuu“-Pose machen.

Zukünftig wird die Wachsfigur bei Madame Tussauds Teil der CR7 Air Experience, bei der Fans sich im virtuellen Kopfballduell mit Cristiano Ronaldo messen können.

Laut Madame Tussauds New York war Cristiano Ronaldo von seiner Wachsfigur höchst angetan.