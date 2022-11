Clear Channel UK erweitert das größte DooH-Netzwerk Großbritanniens, das Adshel-Live-Netz, auf 3.000 Roadside-Screens. Die neuesten Panels wurden in London, Derby und Sunderland installiert, darunter auch mehr als 100 Waferlite-Displays. Diese sollen im Vergleich bis zu 50 Prozent weniger Energie verbrauchen.

Außerdem nimmt der Außenwerber das Centre MK in Milton Keynes, eines der größten Einkaufszentren in der UK, in sein DooH-Portfolio auf. Damit wächst die Anzahl an „Malls Live“-Screens, wie Clear Channel seine Shopping-Mall-Displays nennt, auf insgesamt 600 in ganz Großbritannien. Das Centre MK verzeichnet nach Angaben von Clear Channel jährlich 24 Millionen Besucher. Das schlage sich in jährlichen Verbraucherausgaben von 12 Milliarden Pfund nieder.

Laut Clear Channel gewinnt das Medium Out-of-Home angesichts steigender Lebenshaltungskosten aktuell an Relevanz: Laut einer Umfrage würden 65 Prozent der Verbraucher aufgrund der Inflation mehr Wert darauf legen, Produkte vor dem Kauf im Geschäft auszuprobieren. Zudem seien 29 Prozent der Befragten noch bis zum letzten Moment vor dem Kauf unentschlossen. Hier könne Out-of-Home den Kaufentscheid zielgerichtet beeinflussen.