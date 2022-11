Die Parfüm-Marke Lacoste von Coty hat seine neueste Kampagne, Lacoste Superheroes, mit einer zweitägigen Erlebnis-Pop-up- und Sampling-Aktion im Westfield London gestartet.

Das experimentelle Pop-up beinhaltete einen Lacoste Superhero Photobooth, der die Teilnehmer sofort in Echtzeit auf den großen DooH-Screens von Ocean Outdoor in Szene setzte.

Zudem setzte die Parfüm-Marke auf ein breit angelegtes Augmented-Reality-Erlebnis: Wenn die Spieler sich dazu mit ihrem Smartphone anmelden, erhalten sie automatisch zwei NFTs sowie eine virtuelle Geldbörse. Dann können sie ein Spiel im AR-Modus starten und erhalten Zugang zu einer virtuellen Karte, auf der sie die Umgebung scannen können, um den Standort einer virtuellen Preisbox zu finden.

Durch das Auffinden von NFT-Drops auf der virtuellen Schatzsuche schalten die Teilnehmer interaktive AR-Erlebnisse frei, die mit Preisen verbunden sind, darunter Lacoste-Poloshirts, Duftproben und Parfüms, Präsentkörbe, Geschenkpakete mit Düften und mehr. Die NFTs werden landesweit verfügbar sein, sodass jeder an der Schatzsuche teilnehmen und ein Weihnachtsgeschenk von Lacoste erhalten kann.

Die Kampagne richtet sich an die Generation Z, die 16- bis 34-Jährigen, die von Marken mehr erwarten als nur ein Produkt.

Insgesamt 120.000 NFTs zu finden

Medienplanung und -einkauf wurden von Zenith UK entwickelt, während die Konzeptentwicklung von Ocean Labs und Coty geleitet wurde. Die Lacoste-Superheroes-Kampagne umfasst eine umfassende Aktivierung der sozialen Medien, Online-Videos, Influencer-Marketing und POS-Maßnahmen im Einzelhandel. Durch Gamification wird Lacoste mit den Verbrauchern an der Schnittstelle zwischen digitalem und realem Leben interagieren und die Online- mit der Offline-Welt verbinden.

Das Erlebnis dauert bis zum 4. Dezember mit insgesamt 120.000 NFTs, die über das AR-Spiel gesammelt werden können, das über QR-Codes auf den digitalen Bildschirmen von Ocean in wichtigen Städten Großbritanniens wie Birmingham, Leeds, Liverpool und Newcastle zugänglich ist.

Katie Morrison, Planning Account Director, bei Zenith, sagt: „Die Vorweihnachtszeit ist eine sehr geschäftige Zeit für Duftkampagnen. Wir wollten das Lacoste Superhero-Konzept zum Leben erwecken und uns von anderen Düften abheben, indem wir unseren Verbrauchern ein Erlebnis zurückgeben und ein bisschen Spaß haben, der das Verhalten unserer Zielgruppe in der Verschmelzung von digitalen und realen Erfahrungen widerspiegelt. Die Zusammenarbeit mit dem Ocean-Team war großartig, da sie entscheidend dazu beigetragen haben, die Kampagne zum Leben zu erwecken, sowohl durch das AR-Spiel als auch durch das Erlebnis-Event in Westfield, auf das wir alle so gespannt sind, dass wir das Spiel spielen können!“

Erste AR-Integration von Ocean

Susie Thompson, Media & Communications Senior Director, Coty UKI, sagt: „Wir freuen uns sehr, diese Erlebnisaktivierung als Teil unserer dynamischen Lacoste-Weihnachtskampagne zu starten. Bei Coty sind wir immer bestrebt, die Grenzen zu erweitern, wenn es darum geht, wie digitale Möglichkeiten und Interaktion unsere Kundenerlebnisse verbessern können, und dies ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Digitalisierung von OoH-Umgebungen die Interessen und Leidenschaften der Gen Z wirklich zum Leben erwecken kann.“

Melanie Blood, Leiterin des Projektmanagements bei Ocean Labs, erklärt: „Dies ist die erste tokenisierte OoH-Kampagne von Ocean, bei der Augmented Reality eingesetzt wird, um die Spieler mit unseren großformatigen Screens zu verbinden und hochwertige Duftproben und Geschenke zu gewinnen. Die Kampagne lässt sich gut mit anderen teilen, macht Spaß, ist einprägsam und bringt die Duftkollektion von Lacoste in den Vordergrund und auf jedermanns Weihnachtswunschzettel.“