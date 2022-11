Passanten sehen eine DooH-Kampagne, scannen einen QR-Code auf dem Screen und verändern das angezeigte Bild über ihr Smartphone: Dieses interaktive Feature bietet jetzt Outfront Media, der zweitgrößte US-amerikanische OoH-Anbieter und Exklusivvermarkter der New Yorker Verkehrsbetriebe MTA. Outfront Q-Rad heißt die neue Kreativfunktion, die Werbetreibende für Kampagnen auf DooH-Flächen von Outfront nutzen können. Sie ermöglicht es dem Publikum, sich einzubringen, mitzumachen und zu gestalten, was auf dem Screen angezeigt wird.

Gemeinsam mit der Organisation Childhood Domestic Violence Association entwickelte Outfront die erste interaktive Kampagne dieser Art. Die Aktion „Change the Ending“ sollte das allgemeine Bewusstsein für häusliche Gewalt in der Kindheit schärfen. Die Q-Rad-Kampagne beginnt mit mehreren Teaser-Statements, die von einem Kind gezeichnet und geschrieben worden zu sein scheinen: „Ich hätte es stoppen sollen“, „Es war meine Schuld“, „Ich habe in Angst gelebt“, „Meine Träume wurden zerstört“ und weitere. Jedes Bild enthält den Slogan „Change the Ending“. Scannt man den QR-Code, zeigt das Smartphone die „veränderten Enden“ an: „Es war nicht meine Aufgabe, es zu verhindern“, „Es war nicht meine Schuld“, „Ich lebte glücklich bis ans Ende meiner Tage“ und „Alle meine Träume wurden wahr“.

Die „Change The Ending“-Kampagne begann im Oktober, während des Domestic Violence Awareness Month, und wird noch das ganze Jahr über USA-weit auf Outfront-DooH-Flächen laufen. Das Q-Rad spezifische Motiv wird auf der Brightline-Bahn in Miami und dem Minneapolis-Skyway-System ausgestrahlt.

Im NYC-Transit-System strahlte Outfront außerdem eine Q-Rad-Kampagne zu Halloween aus. Pendler konnten in der Woche um den 31. Oktober an einem Quizspiel teilnehmen. Per QR-Code gelangten sie zu Fragen über berühmte Halloween-Kreaturen. Die Antworten, die sie auf ihrem Smartphone auswählten, wurden dann auf den Screens in der jeweiligen Metro-Station wiedergegeben.