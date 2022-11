Das Startup Tree Gum will einen plastikfreien, natürlichen, in der Schweiz hergestellten Kaugummi auf den Markt bringen. Mit programmatischer Werbung auf den E-Boards und E-Panels des Schweizer Außenwerbers APG|SGA platzierte es das Produkt zielgerichtet bei frequenzstarken Pendlerströmen – zum Beispiel in den Schweizer Bahnhöfen.

Zeitgleich zur Kampagne wurden die Tree-Gum-Kaugummis in allen k-Kiosk-Filialen gelistet. Während der Stoßzeiten wurden gezielte Online Display und Native Ads sowie Programmatic-DooH-Spots rund um diese Filialen geschaltet. Potenzielle Neukunden wurden somit auf das Angebot aufmerksam gemacht und zum Kauf im k-Kiosk animiert.

„Dank den Platzierungen direkt an den jeweiligen POS konnten wir die Zielgruppe auf effizientem Weg sehr präzise erreichen. Die programmatische Umsetzung der Kampagne erlaubte uns jederzeit, flexible Anpassungen und Optimierungen der Kampagne vorzunehmen, was zu einer gelungenen Umsetzung und zu einer erfolgreichen Kampagne geführt hat“, erklärt Sam Lutz, Founder der federführenden Agentur Drop8.