Für die Popai Awards DACH beginnt in Kürze die Einreichungsphase. In 15 Kategorien, die das gesamte Spektrum der Aktivitäten am Point of Sale abbilden, wird im nächsten Jahr zum 13. Mal der Award verliehen. Die Kategorien reichen von POS-Materialien bis hin zu komplexen Verkaufsförderungsaktionen, Visual Merchandising, digitalen Technologien sowie der Kategorie „Data Driven Retail“. Hier wird die Sammlung und Nutzung von Daten prämiert. Ehrenpreise für „Best in Digital“ und „Best in Digital Integration“ werden von einer unabhängigen Sonderjury vergeben.

Was sind die Fristen der Popai Awards?

Einreichungen sind ab dem 1.12.2022 möglich. Einreichungsschluss ist der 3.2.2023. Zudem gibt es zwei Early-Bird-Termine, bis zum 19.12.2022 und bis zum 16.1.2023. Die Finalisten werden am 16.2.2023 über die Shop DACH-Webseite bekanntgegeben. Die Verleihung der Gold-, Silber- und Bronze-Awards folgt dann im Juni 2023.

Die Teilnahmebedingungen und ausführliche Erläuterungen zum Award finden sich auf der Website des Verbands.

Videoeinreichung bleibt bestehen

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Preis in den letzten Jahren im Zuge rein digital verliehen. Nach Aussage des Veranstalters, dem Shop-Verband, war dies sehr erfolgreich, somit wird auch für 2023 das Konzept der Einreichung per Video beibehalten.

Die Videos der einzelnen Bewerber können im Popai Shop Village im Rahmen der Euroshop 2023 angesehen werden. Die unabhängige Jury wird ihre Entscheidungen aufgrund der eingereichten Videos fällen. Der Einreicher hat zudem zusätzlich die Möglichkeit, seine Einreichung auch physisch vor Ort zu präsentieren.

Über den Publikumspreis kann 2023 wieder auf der „Popai DACH Awards“ Instagram-Seite abgestimmt werden.