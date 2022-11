Das Elektroauto bleibt zuhause, die Disko bleibt dunkel und Netflix streamt nur noch in niedriger Auflösung. Um mögliche Blackouts zu verhindern planen die Eidgenossen mit drastischen Maßnahmen, laut dem aktuellen Entwurf „Verordnung über Beschränkungen und Verbote der Verwendung elektrischer Energie“.

Neben der Reduzierung von Elektroheizungen und Sparmaßnahmen im Einzelhandel gerät auch DooH in den Fokus. Ein vierstufiger Krisenplan befindet sich zur Zeit in Abstimmung und er lässt nicht viel Spielraum für Out of Home in der Energiekrise.

Bereits in der ersten Eskalationsstufe wird der Betrieb von digitaler Außenwerbung zwischen 23:00 und 5:00 verboten. Ebenso Beleuchtung in Schaufenstern. Bereits ab der zweiten Eskalationsstufe ist die „Verwendung von Bildschirmen und Beamern zu Werbezwecken“ komplett untersagt.

In Deutschland ist der DooH-Betrieb nach turbulenten Wochen im September zwischen 22:00h- und 6.00h untersagt. Doch einige Ausnahmen ermöglichen weiterhin aus Sicherheitsgründen den Rund-um die Uhr Betrieb von Werbeanlagen z.B. an Bushaltestellen. Ein detaillierter Blackout-Eskalationsplan wie in der Schweiz, wurde bisher noch nicht entwickelt. Jedoch wäre im Krisenfall mit ähnlichen Restriktionen zu rechnen.