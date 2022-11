Sonne Mond Sterne ist ein Electrofestival, das jährlich in Saalburg in der Nähe von Leipzig stattfindet. Künstler wie Robin Schultz, Alan Walker und The Chainsmokers performten dieses Jahr auf einer Bühne mit 750 Quadratmetern LED-Fläche – gekrümmt, über Ecken, versetzt und in Würfeln. Für das Screen-Setup sowie für Licht und Ton waren die Wuppertaler Unternehmen Innlights Displaysolutions beziehungsweise Lleyendecker verantwortlich.

Projektleiter waren Kolja Birkenbach auf Innlights-Seite und Mirco Thelen bei Lleyendecker.

Bereits Anfang des Jahres arbeitete Innlights mit den Festival-Organisatoren an dem Bühnenentwurf: Die Hauptbühne war von vier LED-Wänden in Wellenform umrahmt, die 18,5 Meter breit und 9 Meter hoch waren. Im Bühnenhaus befanden sich zwei weitere Videowände. Als zusätzliches Eyecatcher-Element war eine Deko-Wall rechts neben der Mainstage aufgebaut: eine Collage aus versetzten LED-Flächen und -Würfeln mit einer Breite von 41 Metern und einer Höhe von 14 Metern.

Die LED-Panels, die Innlights Displaysolutions verwendete, entstammten der eigenen Produktlinien X5 und Y5. Speziell für den Outdoor-Bereich entwickelt, liefern sie einen Pixelpitch von 5,9 Millimetern und eine Helligkeit von 5.000 Candela pro Quadratmeter. Für den Klang installierte Lleyendecker das K2 Linearray von L-Acoustics.

Innlights realisierte zusätzlich das Signal Management zwischen der Zuspielung aus dem FOH und den LED-Walls. Glasfaser-Strecken übertrugen die 4K-Bildsignale von den Videoprozessoren an die verschiedenen LED-Screens. Dafür verwendete der Rental-Anbieter seine Innvision-Serie SCXR.

Die Festivalleitung von Sonne Mond Sterne beschloss laut Innlights bereits die weitere Zusammenarbeit mit Innlights und Lleyendecker für das Festival 2023.