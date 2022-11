Schon vor Eröffnung des dritten Terminals war der Orlando Airport in Florida, USA, der flächenmäßig viertgrößte Flughafen der Welt. Das Terminal C, von dem am 21. September 2022 der erste Flieger startete, erweitert die Fläche nicht nur um weitere 25 Prozent, sondern füllt sie auch mit beeindruckenden Multimedia-Installationen. „Experiential Media Environment“ heißt das Digital-Art-Projekt, das dem neuen 2,8-Milliarden-USD-Bau ein Gesicht verleihen soll. Das in Montreal ansässige Kreativstudio Gentilhomme designte drei einzelne Screen-Konstrukte, die teilweise interaktiv auf Passanten reagieren.

Interaktiv durch Motion Tracking

Die erste Konstruktion „Moment Vault“ bildet, umgeben von Palmen, den Mittelpunkt der Abflughalle. Drei Curved-LED-Walls bilden eine kreisförmige 360-Grad-Installation. Drei weitere LED-Screens befinden sich auf der Innenseite. Von außen soll der Aufbau mit floralen Videoanimationen wie ein Garten wirken; in der Innenseite sehen die Besucher Szenen wie einen Rundgang auf der Marslandschaft oder Tauchen in der Tiefsee. Das Besondere an der Videoinstallation ist, dass sie durch 3D-Motion-Tracking auf Passanten reagiert und die Silhouetten von bis zu 30 Reisenden erfasst, wenn sie nahe genug an der Wand stehen.

Digitales Tor nach Orlando

Die zweite Screen-Konstruktion besteht aus drei riesigen „digitalen Fenstern“. Sie geben einen Einblick in verschiedene Gegenden und Szenen in Orlando. „Windows on Orlando“ heißt das LED-Ensemble, das die 6 Meilen entfernte Stadt und ihre Attraktionen den Reisenden näher bringt. Mit einer Höhe von fast 10 Metern reihen sich die drei Screens über 35 Meter aneinander. Die Videoszenen nahm das Produktionsteam von Gentilhomme mit 12K-Kameras an mehr als 20 verschiedenen Orten in und um Orlando auf.

Ein drittes Projekt soll die Digital-Art-Trilogie 2023 vervollständigen: Das „Portal“ wird eine weitere 360-Grad-Installation mit 32 einzelnen Displays, die schraubenförmig aufgebaut sind.

Bereits das visuelle Kommunikationssystem integrierte die Flughafengesellschaft Greater Orlando Aviation Authority designtechnisch überzeugend in das Gesamtkonzept (invidis berichtete) – insgesamt 874 Infoscreens begleiten die Reisenden zum Gate. Jetzt kamen die Kunstinstallationen hinzu. Nicht nur für die erwarteten 60 Millionen jährlichen Passagiere wird der Aufenthalt so interessanter; auch die Fluggesellschaften bekommen so ein attraktives Umfeld: Aer Lingus, Azul, British Airways, Caribbean Airlines, Emirates, GOL, Icelandair, Lufthansa, Norse zogen in das neue Terminal um.

Bei Gentilhomme ist Gründer und CEO Thibaut Duverneix als Kreativdirektor für das Multimedia-Projekt verantwortlich. Sein Ziel war es, mit bleibenden visuellen Eindrücken dem Flughafen eine Identität zu verleihen. Die Technik sei dabei Mittel zum Zweck und stehe im Hintergrund.

Neben Gentilhomme arbeiteten an dem Projekt Sardi Design, Burns Engineering, MRA International Group, Hahn International, SACO, Smart Monkeys und Electrosonic.

Eine Live-Betrachtung ist für Digital Signage-Profis möglicherweise schon im Juni nächsten Jahres möglich: Wer 2023 zur Infocomm nach Orlando fliegt, hat die Chance, diese immersive Experience zu erleben.