Komplettes Digital Signage-Konzept am Orlando International Airport: Im September eröffnet das neue Terminal C mit 15 Gates. Die Fluggäste sollen hier in Zukunft vom Ticketing bis zu den Flugsteigen von Infoscreens begleitet werden. Insgesamt ungefähr 874 Displays in unterschiedlichen Formaten und Formen sind über die Digital Signage-Plattform Passenger360 von Synect vernetzt, die Flugdaten in Echtzeit verarbeitet und automatisch wiedergibt.

Die Screens sollen sich nahtlos in das Designkonzept von MCO einfügen. Große Videowände, kleinere Displays und LED-Bänder sind auf das gesamte Terminal verteilt. Die gebrandeten Inhalte für das Passenger360-System entwickelte Synect zusammen mit der Greater Orlando Aviation Authority (GOAA). Die Plattform soll Tausende von Änderungen pro Sekunde verarbeiten können, unter anderem Flug- oder Wetteränderungen. Die Content-Strategie umfasst außerdem Live-Action-Videos von Orlando und der Region Zentralflorida, Animationen, Wegweiser und saisonale Feste. Reiseinformationen werden mit Videos unterlegt, um den Content visuell ansprechend und unterhaltend zu gestalten.

Synect-CEO Yahav Ran sagt: „Moderne Reisende leben in einer Smartphone-gestützten, ultrahochauflösenden Welt, die ihre Erwartungen an die visuelle Kommunikation prägt. Der Orlando International Airport übertrifft diese Erwartungen, indem er ihre Reise mit einem Smartphone-ähnlichen Ansatz auf riesigen digitalen Leinwänden unterstützt, die von Passenger360 betrieben werden.“

Das Programm im Terminal C ist mit dem visuellen Kommunikationssystem im Nordterminal verbunden. Alle Inhalte und Abläufe werden zentral über die Synect-Plattform verwaltet. Passenger360 ist mit dem Airport Operations Center (AOC) von MCO integriert. So ermöglicht es die automatische Aktualisierung digitaler Nachrichten und Inhalte.