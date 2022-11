Mit dem Sänger und Rapper Lil Nas X startete das Fashion-Haus Coach eine Forced-Perspective-Kampagne auf den Londoner Piccadilly Lights. Einmal in der Stunde zeigt das berühmte Londoner Außendisplay einen Animationsfilm mit Lil Nas X als Protagonisten, der mit seiner Country-Rap-Single „Old Town Road“ 19 Wochen die Nummer 1 der amerikanischen Billboard-Charts belegte. Die Sonderinstallation mit 3D-Effekt ist Teil der Kampagne „Courage to Be Real“, mit der die US-amerikanische Modemarke den Künstler und seine persönliche Geschichte in Szene setzt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In der Kampagne bewegt sich Lil Nas X, Markenbotschafter von Coach, durch eine Tür nach der anderen. Jede Tür steht für ein Hindernis, das er in der Vergangenheit überwinden musste – von Angst über Selbstzweifel bis hin zur Verurteilung von anderen. Mit dieser Geschichte und der passenden Markenbotschaft „Courage to Be Real“ will das Trendlabel andere inspirieren, ihre Grenzen ebenfalls zu überwinden und sich authentisch zu zeigen.

Das animierte Video mit Lil Nas X feierte am Piccadilly Circus seine Premiere. Um den 3D-Effekt zu erzeugen, der aus einem bestimmten Winkel eintritt, nutzte Coach die Deepscreen-Technologie von Ocean. Sie arbeitet mit software-generierter Umrahmung und Schatten. Diese Technik erzeugt die Illusion, dass sich Lil Nas X aus dem Screen herausbewegt.

Piccadilly Lights ist die größte DooH-Fläche Europas; betrieben wird sie von Landsec, vermarketet von Ocean Outdoor. Die Coach-Kampagne läuft hier vom 7. bis 13. November.