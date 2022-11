LED-Hersteller Absen wird seinen ersten Tag der offenen Tür in seinem Showroom in Frankfurt abhalten – am 29. und 30. November 2022. Beim Event sollen die neuesten LED-Lösungen von Absen für den Rental-&-Staging-Markt präsentiert werden.

Hier können sich Interessierte für die Veranstaltung anmelden. Die Plätze sind begrenzt. Am ersten Tag wird es verschiedene Vorträge zum Thema Rental & Staging geben, am 30. November schließlich stehen die Türen allen Interessierten offen.

Beim Tag der offenen Tür wird Absen seine neue Virtual-Production-Lösung PR 2.5 erstmals auf dem deutschen Markt vorstellen. Die LED-Displays bieten ein breites Farbspektrum, schnelle Wärmeabfuhr und verbrauchen 16 Prozent weniger Strom im Vergleich zu älteren und anderen Produkten. Dank des benutzerdefinierten Verbindungssystems können Anwender vollständige Installationen schnell realisieren, ob hängend, übereinander angeordnet oder andere Rental- & Staging-Layouts.

Christian Czimny, Industry Product Director bei Absen, erklärt: „Wir freuen uns sehr, in Frankfurt ein Event zu veranstalten, das den regionalen Rental-&-Staging-Unternehmen die Chance bietet, unsere neue PR-Serie hautnah zu erleben. Zusätzlich präsentieren wir unsere Produkt-Roadmap für 2023, um den Teilnehmern einen Einblick in die spannenden Entwicklungen zu geben, die wir für nächstes Jahr geplant haben. Unsere Partner von Brompton halten zudem einen interessanten Tech Talk, bei dem sie ihre Lösungen vorstellen und zeigen, wie Brompton-Prozessoren Absen LED-Displays ideal ergänzen, um beeindruckende Display-Erlebnisse für den Rental-Markt zu schaffen.“

Außerdem werden weitere Absen-Lösungen für virtuelle Produktionen und Bereiche aus Sport, Einzelhandel, Corporate und anderen Märkten gezeigt. Darüber hinaus bietet Absen allen Teilnehmern für den Rest des Jahres 2022 einen Rabatt von 5 % bei jedem Einkauf.

Das Programm für die beiden Tage :

Dienstag, 29. November:

– 9.30 – 10.15 – Registrierung & Networking

– 10.15 – 10.40 – Einführung

– 10.40 – 11.10 – Tech Talk Brompton

– 11.10 – 11.30 – Pause mit Gelegenheit zum Networking

– 11.30 – 12.15 – Absen-Produktportfolio & -Roadmap für 2023

– 12.15 – 13.00 – Praktische Produktdemos

– 13.00 – 13.45 – Mittagessen & Networking

– 13.45 – 14. 15 – Showroom-Tour

Mittwoch, 30. November:

Tag der offenen Tür