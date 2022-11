Während der Fußball-WM in Katar zeigt Magenta TV alle Spiele – und sendet dafür aus einem Hybrid-Studio von Plazamedia mit moderner ProAV-Technologie: Hierfür schmückt eine 132 Quadratmeter große LED-Wand des europäischen Herstellers Alfalite, die Wände des Studios in Ismaning bei München.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Produktionsfirma Plazamedia baute das Hybrid-Studio für die WM im Agrob-Medienpark auf. Von hier werden die 64 WM-Spiele, davon 23 live, begleitet. Für die 33 Meter breite und 3,5 Meter hohe, U-förmige LED-Wand kamen die Alfalite-LED Modularpix Pro VP XR 1.9 Orim zum Einsatz.

Orim steht für Optical Resin Injection Module; dabei handelt es sich um ein Herstellungsverfahren, das durch Einspritzung von optischem Harz die Präzision zwischen den Modulen verbessert. Außerdem bietet es einen vergrößerten horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 175 Grad. Außerdem sollen sie leichter zu reinigen sein, weniger Verschleißerscheinungen aufweisen und schneller repariert werden können.

Speziell für Mixed Reality

Neben dem Pixelpitch von 1,9 Millimetern weist das Modell Alfalite Modularpix Pro VP XR 1.9 unter anderem eine Helligkeit von 1.800 Nits auf. Es ist speziell für virtuelle Produktionen oder Mixed-Reality-Produktionen konzipiert, unter anderem mit einer hohen elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV).

Das 350 Quadratmeter große hybride Studioset wird die bestehende Set-Architektur und physische Medieneinspeisungen mit einer digital erzeugten virtuellen Erweiterung kombinieren. Um sicherzustellen, dass alle Kamerabewegungen in die virtuelle Welt übertragen werden, wird die Position der vier Studiokameras ständig verfolgt und die Daten mit Hilfe des Mo-Sys Startracker Kamera-Tracking-Systems und des Mo-Sys Broadcast Mixed Reality Systems an die Render-Engines übertragen.

Jesús Cabrera, CEO von Alfalite, sagt: „Wir sind begeistert, dass ein so renommiertes Unternehmen wie Plazamedia Orim LED Wall für sein neues und innovatives XR LED Studio gewählt hat“. Er fügte hinzu: „Es ist großartig, mit diesen Technologiepartnern zusammenzuarbeiten und unsere Technologie mit Mo-Sys weiter zu verbessern.“

Doha Bay in der Unreal Engine

Als Realtime Render Engine dient die Unreal Engine von Epic Games. Hier liegt das digitale Modell der Doha Bay in Katar vor: Tageszeiten, Wellengang des Wassers und besondere Effekte können so jederzeit auf Knopfdruck verändert werden. Die Studiodecke wird für den Zuschauer zu Hause mit einem Augmented-Reality-Sternenhimmel ersetzt. Dies wird durch eine nahtlose Verbindung der Unreal Engine mit der für die AR Umgebung eingesetzten Viz Engine von Vizrt ermöglicht.

Jens Friedrichs, Vorsitzender der Geschäftsführung von Plazamedia, kommentiert: „Nach der Fußball-EM im Sommer 2021 setzen wir für Magenta TV mit der Fifa WM 2022 das weltweit größte Sportereignis dieses Jahres um. Zu diesem herausragenden Anlass findet der Launch unseres innovativen XR LED Studios statt, mit dem wir am Medienstandort München perspektivisch völlig neue Möglichkeiten für Studioproduktionen kreieren: Zum einen mit Blick auf State-of-the-Art-Produktionen, die reale und virtuelle Elemente verknüpfen, zum anderen auch mit Blick auf nachhaltige und ressourcenschonende Produktionen.“