Hypervsn stellt den Smart-V Digital Avatar vor: Eine Visualisierung in menschlicher Form mit 3D-Effekt, mit der man interagieren kann. Die Lösung besteht aus drei Smart-V-Medium-Displays, die mit rotierenden LEDs arbeitet, und einer Smart-V-Steuereinheit. Der Digital Avatar basiert auf dem „Holographic Human“ von Hypervsn. Anstatt jedoch nur voraufgezeichnete Inhalte wiederzugeben, ermöglicht es der Digital Avatar durch KI-Funktionen, Echtzeit-Gespräche zu führen.

Mit dieser Fähigkeit zur menschlichen Interaktion soll der Avatar als Ansprechpartner für Kunden eingesetzt werden – beispielsweise als Navigationshilfe für Ladenbesucher, Berater am Point-of-Sale oder Check-in-Assistent im Hotel. Der Avatar lässt sich außerdem in das IoT-System eines Anwenders als weiterer Endpunkt für den Kundenkontakt integrieren.

„Einem Chatbot oder einer NLP-Plattform ein menschliches Gesicht zu geben, fördert das Engagement der Kunden und gibt Marken ein attraktives Upgrade für das 21. Jahrhundert“, erläutert Kiryl Chykeyuk, Mitgründer von Hypervsn. „Menschen möchten mit Menschen reden und in Kontakt treten – unser Hypervsn Smart-V Digital Avatar ermöglicht es Unternehmen, ihren Kunden genau das zu geben.“

Der digital gerenderte Avatar lässt sich außerdem an einen externen PC und einen Touchscreen oder an eine beliebige Anzahl von Eingabegeräten anschließen. Die Displays sind mit einem Schutzgehäuse aus entspiegeltem oder normalem Glas versehen.

Der Digital Avatar wird auf der kommenden ISE in Barcelona (31. Januar bis 3. Februar 2023) am Hypervsn-Stand zu sehen sein. Weitere Vorstellungen finden auf der Ispo in München (28. bis 30. November) sowie auf der IAAPA 2022, CES 2023, NRF 2023, Euroshop 2023 und Infocomm 2023 statt.