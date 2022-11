Die ISE hat ihren Keynote-Speaker für 2023 bekanntgegeben: BK Johannessen, Unreal Engine Business Director for Broadcast and Live Events bei Epic Games, wird aufzeigen, wie Contentersteller von Innovationen aus der Spieleindustrie profitieren können – von virtuellen LED-Produktionsstudios bis zu Echtzeitgrafiken für Live-Events, Architektur und Entertainment-Anwendungen. Mit der Keynote wird die ISE in ihre zweite Barcelona-Ausgabe starten: Vom 31. Januar bis 3. Februar 2023 wird die Messe wieder in der Fira Barcelona Gran Via abgehalten. Der Vortrag mit dem Titel „All Paths Lead to Real-Time“ findet am 31. Januar um 17.15 Uhr der Conference Suite CC4.1 statt.

BK Johannessen verfügt über umfassende internationale Erfahrung in der Computersoftware- und Medienbranche. Er hat hochkarätige Broadcaster auf allen Kontinenten unterstützt und ihnen dabei geholfen, ihre kreativen Visionen zu verwirklichen und ansprechende Inhalte zu erstellen.

Keep it real mit Unreal

Mike Blackman, Geschäftsführer von Integrated Systems Events, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass wir BK Johannessen als Hauptredner gewinnen konnten. Da das Publikum, die Kunden und die Verbraucher wieder zu einem halbwegs normalen Leben zurückkehren, gibt es eine unstillbare Nachfrage nach Inhalten für Digital Signage, Live-Bühnen, Videowände, Erlebniskunst und -werbung sowie virtuelle und VR-Erlebnisse. Die Arbeiten von Künstlern, die die Unreal Engine verwenden, sind wirklich außergewöhnlich, und wir können es kaum erwarten, mehr darüber zu erfahren.“

Echtzeit-Visualisierungstechnologien werden immer wichtiger – ein Feld, auf das die Spieleindustrie spezialisiert ist. Die von Epic Games entwickelte Unreal Engine ist eines der bekanntesten Echtzeit-3D-Erstellungstools, das für die Entwicklung von Spielen, die Erstellung linearer Film- und Fernsehinhalte, die Produktion von Sendungen und Live-Events, die Visualisierung von Architektur und Fahrzeugen, Schulungen und Simulationen sowie andere Echtzeitanwendungen eingesetzt wird.

Die Registrierung für die ISE 2023 ist bereits möglich. Auf der Website der Messe können sich ProAV- und Digital Signage-Profis bereits ein Ticket sichern.