Die Bedeutung von Content-Produktions- und Distributions-Technologien für ProAV wächst: Dem trägt die ISE Rechnung und wird in der nächsten Ausgabe vom 31. Januar bis zum 3. Februar 2023 in Barcelona eine Vielzahl neuer Features einführen, die sich um diesen Bereich drehen – einschließlich einer speziellen Area in Halle 6.

Für 2023 wurde die Halle 6 vergrößert, und zu den Ausstellern gehören jetzt und in Zukunft Anbieter von Lösungen wie Kameras, Kamera-Tracking-Ausrüstung, Umschalter, Monitore, virtuelle Sets, Video-Netzwerklösungen, Intercoms und Audiokonsolen.

Der neue Schwerpunkt soll der Beginn einer langfristigen Initiative sein und hebt auch die mehr als 70 Aussteller der ISE 2023 hervor, deren Angebote im Bereich Content-Produktion und -Vertrieb überall auf dem Messegelände zu finden sind. Es werden beispielsweise Show Floor Tours zu einigen der führenden Marken angeboten.

Neue ISE-Konferenz

Darüber hinaus wird das Konferenzprogramm der ISE im nächsten Jahr – das auch wieder den DSS ISE, organisiert von invidis umfasst – um einen neuen Content Production and Distribution Summit erweitert. Einzelheiten zum Programm werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Im Mittelpunkt des Gipfels steht die Frage, wie Unternehmen und Institutionen – allesamt angehende Film- und Content-Macher – diese neuen Fähigkeiten optimal nutzen können, um neue Kunden zu gewinnen und ihren bestehenden Kundenstamm besser anzusprechen.

Keynote mit Content-Fokus

Die Erstellung von Inhalten steht auch im Mittelpunkt der ISE 2023 Keynote. Am Dienstag, den 31. Januar um 17:15 Uhr wird BK Johannessen, Unreal Engine Business Director for Broadcast and Live Events bei Epic Games, einen Vortrag mit dem Titel „All Paths Lead to Real-Time“ halten.

Mike Blackman, CEO von Integrated Systems Events, erklärt: „Zahlreiche vertikale Sektoren, von Unternehmen und Bildungseinrichtungen bis hin zum Einzelhandel und Gastgewerbe, haben damit begonnen, ihre eigenen Videoinhalte zu erstellen, zu speichern und zu verbreiten, und die Nachfrage der Verbraucher nach diesen Inhalten zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Das Angebot der ISE im Bereich Content Production and Distribution wird zeigen, was möglich ist, und den Besuchern die Möglichkeit geben, die verfügbaren Technologien zu erkunden.“

Mit invidis gratis auf die ISE

Die Content Production and Distribution Zone gesellt sich zu den anderen Technologiezonen der ISE auf der Ausstellungsfläche. Diese sind: Audio (Halle 7); Digital Signage & DooH (Halle 6); Lighting & Staging (Halle 7); Multi-Technology (Hallen 3 und 5); Residential & Smart Building (Halle 2); und Unified Communication and Education Technology (Halle 2).

Auf der ISE-Website können sich Fachbesucher bereits für die 2023-Messe registrieren. invidis-Leser profitieren von einem speziellen Bonus: Für sie ist der Eintritt kostenlos. Registrieren Sie sich unter www.iseurope.org und geben Sie bei der Registrierung den Code „invidis2023“ ein.