JC Decaux DooH kratzt an 30-Prozent-Marke

Auch das dritte Quartal 2022 steht für den weltweit größten Außenwerber JC Decaux auf Wachstum, wie schon die anderen Quartalsberichte aus dem laufenden Jahr (invidis berichtete). Der Umsatz der Gruppe wuchs in Q/3 organisch um 9 Prozent und erreichte 808,4 Millionen Euro. Laut Jean-François Decaux, Co-Chief Executive Officer von JC Decaux, übertraf das die Erwartungen der Gruppe.

Im Moment ist das von harten Covid-19-Lockdowns gebeutelte China die Wachstumsbremse: Außerhalb Chinas lag das organische Wachstum im dritten Quartal bei +15,5 Prozent.

Programmatic besonders stark

Ein Wachstumsgarant dagegen war wieder einmal DooH: Die damit erwirtschafteten Umsätze wuchsen weltweit um 18,5 Prozent organsich und erreichten 241,9 Millionen Euro. Das entspricht 29,9 Prozent des Gesamtumsatzes. Im dritten Quartal 2021 hatte dieser Anteil bei 27,3 Prozent gelegen.

Der Wachstumstreiber des Wachstumstreibers war wieder einmal Porgrmmatic: Der Werbeumsatz über die Viooh-SSP verdoppelte sich gegenüber dem Q/3 2021. Dahinter steht laut Jean-François Decaux auch die Dynamik der 37 DSPs, die mit Viooh verbunden sind. Zu ihnen zählt auch Displayce, das seit Juli Teil von JC Decaux ist.

Auch die anderen Sparten entwickelten sich positiv:

Stadtmöbilierung : Im dritten Quartal stieg der bereinigte Umsatz im Stadtmöbelsegment auf 412,5 Millionen Euro (+8,3% organisch). In Frankreich, Großbritannien und im übrigen Europa lag der Umsatz über dem Niveau von 2019. Der asiatisch-pazifische Raum, Nordamerika und die als „Übrige Welt“ zusammengefassten Märkte der Gruppe wiesen gegenüber dem dritten Quartal 2021 zweistellige Wachstumsraten aus. Der bereinigte Umsatz im Kerngeschäft, also die Werbeeinnahmen ohne Umsätze aus Verkauf, Vermietung und Wartung von Stadtmöbeln, wuchs gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres organisch um +9,5 Prozent.

: Im dritten Quartal stieg der bereinigte Umsatz im Stadtmöbelsegment auf 412,5 Millionen Euro (+8,3% organisch). In Frankreich, Großbritannien und im übrigen Europa lag der Umsatz über dem Niveau von 2019. Der asiatisch-pazifische Raum, Nordamerika und die als „Übrige Welt“ zusammengefassten Märkte der Gruppe wiesen gegenüber dem dritten Quartal 2021 zweistellige Wachstumsraten aus. Der bereinigte Umsatz im Kerngeschäft, also die Werbeeinnahmen ohne Umsätze aus Verkauf, Vermietung und Wartung von Stadtmöbeln, wuchs gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres organisch um +9,5 Prozent. Transportmedien : Der bereinigte Umsatz im Unternehmensbereich Transportmedien stieg im dritten Quartal 2022 auf 277,7 Millionen Euro (+10,2 organisch), was sich der kräftigen Wiederbelebung des Luftverkehrs insbesondere in den USA und im Nahen Osten sowie der Erholung der Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr verdankte. Während das Umsatzniveau in einer Reihe von Ländern bereits wieder über den Werten des dritten Quartals 2019 lag, litt das Transportsegment weiterhin deutlich unter den fortdauernden Mobilitätseinschränkungen in China.

: Der bereinigte Umsatz im Unternehmensbereich Transportmedien stieg im dritten Quartal 2022 auf 277,7 Millionen Euro (+10,2 organisch), was sich der kräftigen Wiederbelebung des Luftverkehrs insbesondere in den USA und im Nahen Osten sowie der Erholung der Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr verdankte. Während das Umsatzniveau in einer Reihe von Ländern bereits wieder über den Werten des dritten Quartals 2019 lag, litt das Transportsegment weiterhin deutlich unter den fortdauernden Mobilitätseinschränkungen in China. Großflächenwerbung: Im Konzernbereich Großflächenwerbung wuchs der bereinigte Umsatz im dritten Quartal um +12,0% auf 118,1 Millionen Euro (+9,0% organisch). Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnete das höchste Wachstum, gefolgt von den als „Übrige Welt“ zusammengefassten Märkten der Gruppe.

Auch in Q/4 Wachstum erwartet

Alle geografischen Regionen verzeichneten im dritten Quartal 2022 ein positives organisches Wachstum, mit Ausnahme des asiatisch-pazifischen Raums, wo das Umsatzergebnis gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres gleichblieb. Außerhalb Chinas vermeldete der asiatisch-pazifische Raum allerdings ein Wachstum von +52,3%. Besonders stark war die Erholung in Nordamerika und der ‚Übrigen Welt‘, was der kräftigen Wiederbelebung des Flugverkehrs in diesen geografischen Regionen entspreche.

JC Decaux rechnet im vierten Quartal mit einem organischen Umsatzwachstum von etwa 3,0 Prozent.