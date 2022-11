Am Kölner Heumarkt verschafften sich Aktivisten Zugang zu einer Plakat-Stele von JC Decaux und hängten ein Plakat mit einem Fake-Interview mit einem „Uli H.“ auf. Darin wird in satirischer Weise die Fußball-WM in Katar scharf angegriffen. Laut dem Bericht des Kölner Stadtanzeigers steckt hinter der Aktion das Kollektiv „Dies Irae“, das bereits mehrere Fake-Plakataktionen durchführte – unter anderem mit Christian Lindner.

Das Plakat wurde nach einem Tag wieder entfernt.

„Gekaperte“ OoH-Flächen kommen immer wieder vor – obwohl Außenwerbung bei vielen Aktivistengruppen als sehr kritisch gesehen wird, wird das Potenzial des Mediums, um öffentliche Diskussionen anzustoßen, gern genutzt.