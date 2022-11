Für die Mobilitätsmarke in Baden-Württemberg hat die Stuttgarter Kreativ-Agentur eine Kampagne für den Nah- und Regionalverkehr in Baden-Württemberg entwickelt. Im Fokus: mehr Aufmerksamkeit für die Dachmarke bwegt generieren und die Menschen sensibilisieren, ihr Mobilitätsverhalten zu verändern.

SDer Nah- und Regionalverkehr bringt auch in Baden-Württemberg die Menschen günstig und flexibel von A nach B. Das Ziel des Landes ist es die Fahrgastzahlen im ÖPNV bis 2030 zu verdoppeln.

Bwegt – das ist die Moblitätsmarke des Landes Baden-Württemberg. Um mehr Menschen zum Nutzen des öffentlichen Verkehrs anzuregen, hat die Stuttgarter Agentur Panama eine integrative Kampagne realisiert mit dem Motto „bwegt Euch!“

Drei Kampagnen-Phasen

Im Zeitraum der ersten Phase der dreistufigen Kampagne konnte die Bekanntheit von bwegt um zehn Prozentpunkte gesteigert werden – so das Ergebnis der Erhebungen von Februar und August 2022, für die das Institut F&P Marketingforschung im Auftrag von bwegt insgesamt 1.406 Baden-Württemberger:innen quantitativ befragt hat. Zudem ordnen mehr als die Hälfte der Befragten die Marke bwegt nun in ihrem Wirkungsfeld des Nah- und Regionalverkehrs richtig ein. In Phase zwei sollen emotionalisierende Botschaften die Markenbildung weitervorantreiben. Die dritte Phase folgt im kommenden Frühjahr 2023.

Thomas Schatton, Geschäftsführer von Panama, erklärt: „Mit bwegt Euch fordern wir die Menschen dazu auf, ihre Mobilitäts-Gewohnheiten zu überdenken, beim Pendeln und in der Freizeit. Gleichzeitig bildet die Kampagne die Leistung der Marke emotional und nahbar ab. Und die Steigerung der Bekanntheit zeigt: Das Ergebnis stimmt!“