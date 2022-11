Mit der aktuellen Kampagne „ORF Salzburg – Sehen. Hören. Spüren.“, die in Kooperation mit Mediaplus entstanden ist, zeigt der österreichische TV-Sender ORF die Moderatorinnen und Moderatoren der Nachrichtensendung „Salzburg Heute“. Conny Deutsch, Katharina Garzuly, Andreas Landrock, Harry Manzl, Thomas Mussger und Viola Wörter informieren allabendlich über Aktuelles aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und Kultur in Stadt und Land Salzburg. Aktuell ist die Kampagne in Salzburg auf Plakaten, Citylights und digitalen Citylights von Epamedia zu sehen.

„Stellvertretend für das gesamte Team rücken wir unsere Moderator:innen in den Vordergrund. Sie repräsentieren unser Landesstudio nach außen“, sagt Waltraud Langer, Landesdirektorin von ORF Salzburg. „Wir liefern täglich objektive, sachliche und aktuelle Informationen. Für viele Salzburger:innen ist das selbstverständlich – der ORF Salzburg ist Garant für eben diesen Wissensvorsprung. Unsere ORF Salzburg Herbstplakat-Kampagne unterstreicht die Nähe zu unserem Publikum.“

„Mit der diesjährigen Herbst-Kampagne zeigt sich der ORF Salzburg seinem Publikum ganz nahe: Dort, wo die Menschen „Out of Home“ unterwegs sind, treffen sie auf die ihnen vertrauten Gesichter des ORF. Mit den Plakaten und digitalen Sujets bringen wir die Botschaft mitten ins Geschehen und unter die Leute“, ergänzt Thomas Frauenschuh, Head of Regional Sales Epamedia Salzburg.