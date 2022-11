Wo, wenn nicht im sonnigen Südkalifornien muss Highbrightness Digital Signage sich beweisen. invidis hat sich umgeschaut nach Best Practice. In The Grove – dem zweitumsatzstärksten Einkaufs- und Unterhaltungszentrum der USA – entdeckten wir ein neues DooH-Outdoor Netzwerk. Über 50 doppelseiteigen Outdoor-Displays schmücken die Einkaufsstraßen des Open Air Einkaufszentrum The Grove in Los Angeles. Vermarktungpartner des Mallbetreibers Caruso ist Outfront, die neben den DooH-Displays auch alle LED-Flächen vermarkten.

Die Stelen beidseitig entlang der Einkaufsstraßen sind in Laufrichtung installiert, die Helligkeit der besonders hellen und matten Displays ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung hervorragend. Das Backlight der Displays passt sich mittels Sensor an das Umgebungslicht an. Auch für ein gutes Thermomanagement der Komponenten wurde gesorgt, die Abwärme wird aktiv – aber kaum hörbar – aus dem Gehäuse geleitet.