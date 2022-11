Es sind nicht immer die großen Marken, die bei Digital Signage Standards setzen. Das aufstrebende Fashionbrand Magnlens, das sich für ethische Mode und langlebige Materialien einsetzt, betreibt bisher nur einen Store und setzt sonst auf Multibrand-Retailer, wie Urban Outfitter, und E-Commerce. Im Westfield Century City Einkaufszentrum, nur fünf Minuten vom berühmten Beverly Hills Rodeo Drive entfernt, entdeckte invidis den Flagshipstore: Er überzeugte uns mit einem fast perfekten Digital Signage-Schaufensterkonzept.

Bei der Entwicklung von Schaufenster-Digital Signage sind einige Aspekte zu bedenken. Es beginnt beim Konzept: Digital Signage im Schaufenster soll die Auslage nicht dominieren, sondern Aufmerksamkeit erzielen und eine Story erzählen. Die Store Front ist die Visitenkarte des Einzelhändlers und soll Lust auf mehr machen, also Passanten zum Besuch des Stores animieren (die Besucherfrequenz erhöhen).

Magnlens setzt dabei auf zwei hochkant-ausgerichtete High Brightness Displays, die die Merchandising-Präsentation einrahmen. Eine leicht angewinkelte Position ist besonders in Lauflagen zu empfehlen, wo Passanten sehr nah am Schaufenster entlanggehen. Reflektionen sind eine große Herausforderung; dem Tageslicht angepasste, helle Displays, leicht in Laufrichtung ausgerichtet, sind zu empfehlen. Auch verstellen die beiden Screens nicht den Blick in den Store, da sie optisch in das Store Design integriert wurden. Das ermöglicht auch eine verdeckte Kabelführung und einen flächenbündigen Einbau.

Magnlens setzt mit seiner nachhaltigen Unisex-Mode auf Nachhaltigkeit. Kunden informieren sich detailliert über Materialien und Produktion. Deshalb sollte auch der Flagshipstore den Ansprüchen des Fashionbrands folgen. Die Helligkeit der beiden Displays im Schaufenster war vorbildlich dem Tageslicht angepasst. Ob bei der Wahl der zentralen Decken- und Wandinstallation im Store auch die Nachhaltigkeit oder das Budget den Ausschlag gab, hinterleuchte Grafiken zu nutzen und nicht LED, konnte invidis nicht erfahren. Aber die Kombination von Digital im Schaufenster und klassischen hinterleuchteten Grafiken im Store ist bei Magnlens nach unserem Eindruck extrem gut umgesetzt.