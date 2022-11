Der E-Commerce-Interiorhändler Westwing, hat in Hamburg seinen ersten Offline-Store eröffnet. Damit will das Unternehmen bestehenden und neuen Kunden die Möglichkeit bieten, mit Westwing auf „einer neuen Ebene“ in Kontakt zu treten.

Der Store befindet sich im sogenannten Heine-Haus, das 1903 von dem Architekten Ricardo Bahre entworfen wurde. Hier, auf einer Verkaufsfläche von mehr als 500 Quadratmetern bietet Westwing ein ausgewähltes Sortiment der eigenen Brand sowie anderer Einrichtungsmarken an.

„Wir haben ein starkes Ladendesign angestrebt, das zu unserem allgemeinen Erscheinungsbild passt und gleichzeitig die Anpassung an die lokalen Besonderheiten sowie die Geschichte des Gebäudes ermöglicht“, sagt Delia Lachance, Gründerin und Chief Creative Officer bei Westwing.

Digitale DNA im Ladendesign

Das Ladendesign umfasst sowohl „Inspirational Zones“, die verschiedene Stile präsentieren, als auch Produktabteilungen. Das Angebot besteht aus kleineren Produkten, die direkt im Laden gekauft werden können, während Möbel und größere Produkte über Bestellungen im Laden erworben werden können.

Bei der Umsetzung wollte Westwing die DNA als digitale Marke zeigen und gleichzeitig ein modernes Ladenkonzept schaffen. Digitale Touchpoints wie Mobile Payment, QR-Codes auf jedem Produktanhänger und Raumsets, die den Kunden zu den Produktdetails oder zur Online Shop-the-Look-Seite führen, sind integriert.

Raumkonzepte als Service

Im Store werden ausschließlich digitale Bezahlmethoden angeboten. Als zusätzlichen Service unterstützen Experten des hauseigenen Einrichtungsservice Westwing Studio die Kunden bei der Erstellung individueller Raumkonzepte und Einrichtungslösungen.

„Mit unserer Mission ‚to inspire and make every home a beautiful home‘ haben wir online bereits fast 1,5 Millionen treue aktive Kunden erreicht. Für uns ist es ein natürlicher nächster Schritt, unseren ersten Offline-Store zu eröffnen, um auch im stationären Handel näher an unseren Kunden zu sein und durch die persönliche Interaktion unsere Position als Love Brand weiter zu stärken. Wir freuen uns darauf, unsere treuen und neuen Kunden in unserem ersten permanenten Westwing-Store in Hamburg begrüßen zu dürfen“, sagt Andreas Hoerning, CEO bei Westwing.