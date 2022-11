Riesenposter in Salzburg Bier an der Baustelle

Seit September dieses Jahres war die Biermarke Zipfer in Kooperation mit dentsu Austria mit Plakaten, Citylights und Posterlights im Netz von Epamedia in Oberösterreich und Salzburg zu sehen. Nun setzt die Brauerei Brau Union auf ein Bigboard in Salzburg.

Die „Urtypisch wie du“-Kampagne betont die Einzigartigkeit und den Wert jedes einzelnen Menschen. Gleichzeitig wird das verbindende Miteinander auf den Sujets in den Mittelpunkt gestellt. Der Clou bei der Kampagne: verschiedene Namen, die auf den abgebildeten „Urtyp“- und „Urtypin“-Bierflaschen zu lesen sind. So können sich laut Epamedia Betrachtende auf den Sujets selbst wiederfinden.

Das Riesenposter ist an einem Baugerüst in der Salzburger St. Julien-Straße befestigt. Auf zwei Flächen, die zusammen mehr als 200 Quadratmeter Werbefläche aufweisen, ist das Sujet von Zipfer zu sehen.

Nachhaltiger werben

Das Material, aus dem das Bigboard besteht, ist laut Epamedia zu 100 Prozent recycelt, zudem PVC- und phthalatfrei. Zusammen mit Digitaldruck-Partner Bellutti bietet Epamedia diese umweltschonende Alternative an. Ab 2023 sollen gebrauchte Banner und Netze zudem wieder vollständig recycelt werden. Bellutti nimmt diese bereits jetzt zurück und führt sie einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft zu. So wird auch das Zipfer-Banner weiterverwertet werden.

„Für die Brau Union Österreich ist Nachhaltigkeit ein zentrales Thema. Wir verfolgen dieses in verschiedensten Geschäftsbereichen. In diesem Sinn passt das nachhaltige Bigboard in Salzburg also perfekt zu uns“, erklärt Johannes Hofmann, Senior Brand Manager Brau Union Österreich.