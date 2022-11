Die Kaufhaus-Kette Rusta hat in digitale Displays investiert, um die Mitarbeiter-Kommunikation zu verbessern.

Das Unternehmen betreibt mehr als 100 Kaufhäuser in Schweden und fast ebenso viele in Norwegen und Finnland. Wie viele andere Unternehmen hatte auch Rusta Schwierigkeiten, einen effektiven Kanal für die interne Kommunikation zu finden, da ein Großteil der Belegschaft nicht vor einem Computer sitzt. Daher kann es schwierig sein, Informationen schnell und effizient weiterzugeben. Somit eignen sich Informationsdisplays, an denen die Mitarbeiter vorbeikommen, sehr gut als Kommunikationskanal.

„Für uns ist es sehr wichtig, dass die Mitarbeiter über alles informiert sind, von aktuellen Kampagnen bis hin zu Produktinformationen und anderen interessanten Dingen, die in den Kaufhäusern passieren. In der Vergangenheit haben wir dafür oft E-Mails verwendet, aber es war schwierig sicherzustellen, dass die Informationen alle erreichen – und das bedeutetet eine Verzögerung für alle unsere Mitarbeiter, die in den Filialen arbeiten“, sagt Nahrin Ego, Manager Internal Communication bei Rusta.

In jeder Kantine ein Display

Mit festgelegten Vorlagen und angepassten dynamischen Inhalten will Rusta das Engagement erhöhen und sicherstellen, dass die richtigen und relevanten Informationen die Mitarbeiter immer erreichen. Hierfür hat der schwedische Integrator Visual Art hat eine Lösung entwickelt, die in allen Warenhäusern eingeführt werden soll.

Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt werden zunächst in allen schwedischen Standorten in jeder Personalkantine Screens installiert. Diese werden von Visual Arts eigener Digital Signage-Software Signage Player gesteuert und zeigen die aktuellsten und wichtigsten Informationen für das Personal.

„Die Lösung hat mehrere Vorteile, nicht nur, dass wir wichtige Informationen an einem Ort ausgeben, an dem sich alle Mitarbeiter automatisch versammeln, sondern auch, dass wir eine Lösung vor Ort erhalten, die für Präsentationen sowie für die Live-Übertragungen, die wir mehrmals im Jahr für alle Mitarbeiter machen, verwendet werden kann“, erklärt Nahrin Ego.

Screens stammen von LG

„Rusta ist in vielerlei Hinsicht ein dankbarer Kunde, mit dem wir zusammenarbeiten. Sie wissen genau, welche Ziele sie mit dem Informationsdisplay erreichen wollen und welche Funktionen und Merkmale für sie notwendig sind“, kommentiert sagt Andreas Ström, Chief Revenue Officer bei Visual Art.

Die von LG Electronics gelieferten Bildschirme werden an einem speziellen Ständer befestigt, der sowohl hochkant – für laufende Informationen – als auch im Querformat für Präsentationen und Live-Events verwendet werden kann.

Insgesamt werden in diesem ersten Schritt rund 100 Displays in Schweden aufgestellt – wobei das erklärte Ziel darin besteht, in einem nächsten Schritt die gleichen Screens in den Kaufhäusern der Kette in Norwegen, Finnland und Deutschland – hier gibt es aktuell sechs Filialen – einzuführen. Der Wert des Projekts wird von Visual Art auf rund vier Millionen schwedische Kronen – also ungefähr 370.000 Euro – geschätzt.