Ab heute können Kampagnen für den Goldbach Crossmedia Award 2023 eingereicht werden. Der Preis will Kampagnen in der Schweiz auszeichnen, die 2022 veröffentlicht wurden und sich durch eine intelligente Vernetzung verschiedener Medien auszeichnen.

Für das kommende Jahr gibt es außerdem eine neue Gewinnmöglichkeit: Es können sowohl Kampagnen für den traditionellen Goldbach Crossmedia Award als auch für die neu lancierte Zusatzauszeichnung, den Replay Ads Award, eingesendet werden. Mit dem neuen Sonderpreis will Goldbach die kreativste Nutzung der neuen TV-Werbeformen belohnen.

Anmeldefrist ist der 2. März 2023. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen sind auf der Crossmedia-Award-Website zu finden.

Die besten Kampagnen werden am 10. Mai 2023 im Rahmen der Award Night von Best of Swiss Web in der Zürcher Eventlocation The Hall prämiert.

Im vergangenen Jahr holte sich die Agentur thjnk Zürich mit ihrer Kampagne «Runtime» für Ochsner Sport den Goldbach Crossmedia Award.