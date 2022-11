Vom 28. bis 30. November 2022 findet in München die internationale Sportmesse Ispo statt. Mit dabei wird auch ein Digital Signage-Unternehmen sein: Hypervsn wird im sogenannten Future Lab seine Produkte vorstellen.

Mit seinen kuratierten Bereichen gibt das Future Lab einen Überblick über innovative Produkte, neue Marktteilnehmer, Nachhaltigkeitskonzepte und Lösungsanbieter für das Sportbusiness der Zukunft. Dabei bietet das Future Lab den perfekten Erfahrungsraum für alle Sportbegeisterte, die nach Inspiration suchen. In einem umfangreichen Event-Programm wird parallel zur Messe das Entwicklungspotenzial der Sportindustrie ausgeleuchtet. Am Abend wird das Future Lab zu einem Ort, an dem die Sport-Community gemeinsam feiert.

Bei Hypervsn auf seinem Stand, B.2368 in Halle B2, gibt es die Smart-V-Familie zu sehen, die Displaylösung, bei der sich drehende LED-Rotoren einen 3D-Effekt erzeugen. Zudem wird der neue Avatar Holographic Human und die einzelne Rotorlösung Smart-V Solo gezeigt.

Zusätzlich wird Rainer Link, Hypervsn Sales Director für Süddeutschland und die Schweiz, am ersten Messetag im Rahmen des Event-Programms im Retail-/Digitize Hub über die Möglichkeiten von Hologrammen und anderen 3D-Illusionen für „Retailtainment“ sprechen.