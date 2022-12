Am Rastplatz Höllberg auf der A8 gab es eine Premiere: Hier wurde ein Toilettenhäuschen – die offizielle Bezeichnung lautet Park- und WC-Anlage (PWC) – mit einem neuen Beleuchtungs- und Digitalkonzept vorgestellt.

Die neue, in Reihe geschaltete LED-Beleuchtung soll rund 50 Prozent weniger Energie als eine herkömmliche LED-Beleuchtung verbrauchen. Gleichzeitig soll das blau-weiße Licht heller sein, zudem insektenfreundlich und aggressionsmindernd, was präventiv gegen Vandalismus wirken soll. Gesteuert wird die Anlage vollautomatisch durch Helligkeitssensoren mit Nachtabsenkung der Beleuchtung.

Auch ein Display ist dabei

Zudem beinhaltet die Anlage einen Touchscreen, auf dem Reisende verschiedene Informationen abrufen, zum Beispiel zum Verkehr oder der Reiseroute, und Feedback geben können.

Stephan Krenz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autobahn GmbH des Bundes, sagt: „Die Verbesserung der Qualität der unbewirtschafteten Rastanlagen ist ein zentrales Ziel der Autobahn GmbH. Die Rastanlagen sollen bundesweit sicherer, sauberer, servicefreundlicher, erholsamer und nachhaltiger gestaltet werden. Dazu entwickelt die Autobahn GmbH des Bundes einheitliche Standards, die insbesondere die Aspekte Sicherheit und Sauberkeit umfassen.“

Christine Baur-Fewson, Direktorin der Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH, verantwortlich für die PWC-Anlage Höllberg, ergänzt: „Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest ist mit ihrer Stabsstelle Innovation an der bundesweiten Entwicklung der „PWC-Anlage der Zukunft“ maßgeblich beteiligt.“ Bis Mitte 2023 sollen 21 Parkplatz- und WC-Anlagen in Baden-Württemberg und zwei in Rheinland-Pfalz umfassend modernisiert werden. Das Modernisierungsprogramm an diesen 23 Anlagen beinhalte mehr als 150 Einzelmaßnahmen mit einem Finanzvolumen von circa 5 Millionen Euro.