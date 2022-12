Daktronics zählt zu den Urgesteinen des LED-Marktes und ist insbesondere für Outdoor-LED für DooH, in Stadien und im öffentlichen Raum bekannt. Hier in Europa zählt Ströer zu einem der größten Kunden. Jetzt überraschte das 1968 gegründete Unternehmen aus South Dakota die Finanzmärkte und die Digital Signage-Branche mit negativen Nachrichten, wie unter anderem das Branchenportal Billboard Insider berichtet.

Das Unternehmen musste die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse gestern um eine Woche verschieben, da „erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens bestehen“. Im selben Kontext warnt Daktronics auch vor „wesentlichen Schwachstellen in Bezug auf das Fehlen einer angemessenen und geeigneten Finanzberichterstattung“. Um die Liquiditätslöcher zu stopfen, sucht der LED-Anbieter nach alternativen Finanzierungsquellen. An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an, der Börsenkurs sank in der letzten Woche um 50 Prozent.

Keine guten Nachrichten von einem der wichtigsten LED-Anbieter der DooH-Branche. Die kommende Woche wird zeigen, wie es mit Daktronics weitergeht. Auf der ISE 2023 ist Daktronics in Halle 3 mit einem eigenen Stand vertreten.