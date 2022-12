LG wird Anfang 2023 auf der CES in Las Vegas ausstellen. Auch CEO William Cho ist dabei: Er stellt in einer Pressekonferenz seine Vision für die Zukunft von LG und die Unternehmens-Schwerpunkte 2023 vor. Die Konferenz steht unter dem Motto „Life’s Good“ und findet am 4. Januar um 17:00 Uhr (CET) im Mandalay Bay Convention Center statt.

Zudem bringt LG seine neuesten Produkte und Lifestyle-Lösungen mit. Dazu zählt der OLED-TV, den das Unternehmen anlässlich seines zehnjährigen Jubiläums optimieren will. Auch verschiedene neue Haushaltsgeräte sind am Messestand zu sehen.

Die Pressekonferenz wird als Livestream auf der Website des Unternehmens und auf dem YouTube-Kanal von LG Global übertragen.