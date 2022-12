Seit den Anfängen von Digital Signage vor 20 Jahren wurde der Markt mit CMS-Lösungen überschwemmt. ISVs – Independent Software Vendors – boten spezielle CMS für jedes Land und jeden vertikalen Markt an. Während viele ISVs aus dem Markt ausgestiegen sind, kamen einige neue hinzu. Es ist unmöglich, den Überblick zu behalten.

In den vergangenen Jahren haben sich jedoch einige relevante Akteure herauskristallisiert, die zunehmend Marktanteile gewinnen. Die relevante Gruppe der weltweiten Digital Signage-Software-Anbieter lässt sich auf weniger als hundert Plattformen reduzieren.

Das Ranking: Die Top 3

invidis research analysiert jährlich den Markt. Wir verfolgen die aktuellen Lizenzen der wichtigsten ISVs und Integratoren. Die Recherche ist jedoch schwierig, da die überwiegende Mehrheit als einmalige Lizenzen verkauft wurden und die Branche erst in den vergangenen Jahren zu einem SaaS-Modell – also einem wiederkehrenden Geschäftsmodell – übergegangen ist. Es ist unmöglich nachzuvollziehen, welche der alten Lizenzen noch in Gebrauch sind, während der neue SaaS-Markt völlig transparent ist.

Mehr Rankings im invidis Jahrbuch 2022 Dieses Ranking erschien im invidis Jahrbuch 2022. Neben diesem sind noch zahlreiche Länder-Rankings über die wichtigsten Digital Signage-Unternehmen enthalten. Laden Sie sich hier das kostenlose Jahrbuch in unserer Downloadsektor herunter.

Die drei führenden Marktteilnehmer – Stratacache, Samsung Magicinfo und Navori – haben alle eine mehr als 15-jährige Erfolgsbilanz bei einmaligen Lizenzen. Zweifellos haben die Top 3 mit jeweils mehr als einer Million Lizenzen die größte installierte Basis der Welt. Wir würden davon ausgehen, dass nur 10 Prozent der installierten Basis echte wiederkehrende Lizenzen mit monatlichen Zahlungen sind. Neue Projekte sind jedoch überwiegend SaaS-basiert.

Die Plätze 4 bis 14

Es folgen Uniguest, FWI und LG mit einer installierten Basis von mehr als 500.000. Uniguest und FWI bieten auch Nicht-Digital-Signage-Lizenzen für Mobile und Smart TV an, eine klare Trennung ist nicht vorhanden. LG, ähnlich wie Samsung, bündelt CMS-Lizenzen mit Hardware in ausgewählten Märkten – manchmal fehlen klar identifizierbare Einnahmequellen.

Samsung hat 2021 eine vollständig Cloud-basierte SaaSLösung eingeführt, die sich immer mehr durchsetzt.

Was moderne CMS-Software leisten muss Der nächste Shakeout bei Digital Signage-Software ist im Gange: Veränderte Kundenanforderungen und neue Cloud-basierte Standards rütteln den Markt auf. Wie eine moderne Digital Signage-Software aussehen muss, hat invidis-Experte Stefan Schieker analysiert.

Die Ränge 7 bis 14 sind traditionelle ISVs mit einer transparenten aktiven Nutzerbasis. Broadsign hat sich zum globalen DooH-Standard entwickelt und bietet weit mehr als nur ein CMS. Aber die Kanadier – als SaaS-Pionier der Branche – betreiben mehr als 200.000 Großdisplays und LED auf der ganzen Welt. CRI, Spectrio, Appspace und Vertiseit haben sich in den vergangenen Jahren mit Wettbewerbern zusammengeschlossen, während Telelogos, Easescreen und MDT organisch gewachsen sind.

Weniger als 100.000 Touchpoints

Die Liste der Plattformen mit weniger als 100.000 aktiven Touchpoints ist extrem lang. Die meisten ISVs sind hauptsächlich auf ihren Heimatmärkten aktiv. Einige Ausnahmen sind die spanischen ISVs Deneva, nsign-tv und Waapiti, die alle ein beträchtliches Geschäft in Lateinamerika haben.

Signagelive und Intuiface sind wahrscheinlich die kleinsten internationalen ISVs, die sich durch eine moderne Software-Architektur und eine globale Vertriebspräsenz auszeichnen. Immer mehr Integratoren nutzen ihre eigene CMS-Plattform, um von der zunehmenden Bedeutung von Software in Projekten zu profitieren und eine strategische Bindung zu ihren Kunden aufzubauen. Der Wechsel eines Integrators ist relativ einfach, verglichen mit dem Wechsel zu einer neuen Softwareplattform.