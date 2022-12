DooH 3D-Wildlife Content am Flughafen

Asiens Flughäfen erleben seit 2022 wieder einen Boom. Zeitversetzt zu Nordamerika und Europa kommen Fluggäste nach der Pandemie auch in Asien zurück. Insbesondere Chinesen – die nach drei Jahren Pandemie Lock-in ab 8. Januar wieder frei reisen können – werden in den kommenden Monaten die Airports in Asien bevölkern.

JCDecaux nutzt die DooH Pillar-Wraps am Flughafen Changi in Singapore nun auch für künstlerischen Content. Neben DooH-Werbekampagnen zeigt der weltgrößte Out-Of-Home Anbieter 3D- Forced Perspective (Anamorphic) Content von südostasiatischen Wildtieren mit immersiven Klängen.

In einem Video sind zwei Papageien zu sehen, die auf einem Ast sitzen und dann auf den Betrachter zufliegen. Sie werden dann von einem Jaguar verjagt der einen Moment lang knurrt, bevor er mit ausgestreckten Krallen vom Ast springt. Wieder erzeugt der 3D-Content den Eindruck, als ob der Jaguar aus dem Screen herausspringt. Wie alle Forced Perspective Kampagnen, ist der 3D Effekt am besten in der Verlängerung der Ecke zu sehen.