DooH Hawk bindet Hivestack-SSP an

Der europäische Omnichannel-Marketing-Anbieter Hawk geht eine strategische Partnerschaft mit Hivestack ein. Mit der Integration der Hivestack-SSP wächst das Angebot der Hawk-DSP an Programmatic Digital Out-of-Home in den Regionen EMEA, APAC und USA.

Hawk kooperiert bereits mit verschiedenen anderen SSP-Anbietern. Bisher konnten Mediaeinkäufer über die Hawk-Plattform auf mehr als 200 DooH-Netzwerke zugreifen, mit mehr als einer Million Screens insgesamt. Mit Hivestack will der DSP-Anbieter das Screen-Inventar international weiter ausbauen. „Unser Ziel ist es, Mediaeinkäufern das umfassendste Programmatic-DooH-Angebot auf dem Markt anzubieten“, sagt Boris John, Director Programmatic Consulting DACH.

Über Hivestack können Werbetreibende in Deutschland unter anderem die Screens von Ströer programmatisch buchen. Auch das von Goldbach vermarktete DooH-Inventar ist an die SSP angebunden. Insgesamt ist der kanadische Ad-Tech-Anbieter in 25 Ländern vertreten.