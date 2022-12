Die vom IAB neuentwickelten Real-Time-Bidding Standards (OpenRTB) berücksichtigen die einzigartigen Unterschiede zwischen dem Handel in der Online-Welt der digitalen Medien und den besonderen Anforderungen des One-to-Many Mediums DooH.

Wichtigste Unterschiede sind:

Multiple/Variable impressions : DOOH ist ein Medium, bei dem eine Werbeeinblendung (ein Spot) von jedem gesehen werden kann, der sich in der Nähe der ausgespielten Werbung befindet, d. h. eine Werbeeinblendung = mehrere Betrachter/Nutzer (diese Zahl kann sowohl größer als *oder* kleiner als 1 sein – da die Zahlen auf statistischer Modellierung beruhen, sind Bruchwerte (z. B. 0,32 Impressionen pro Werbeeinblendung) üblich.

: Die Größe und Ausrichtung eines DooH-Screens wirkt sich auf die Größe des gesamten möglichen Publikums aus und verändert zudem die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Publikum das Werbemittel tatsächlich sieht. Private Networks/Geolocation Informatio n : Die meisten DooH-Screens befinden sich in nicht-öffentlichen abgesicherten IP-Netzwerken. Diese schützen die Screens vor IT-Security Risiken, zwingt jedoch viele Medieninhaber/Publisher dazu, proprietäre Ausspielungsberichte und Bestätigungen von 1st-Party-Anbietern zu veröffentlichen und 1st-Party-Anzeigenserver und/oder CMS-Systeme zu verwenden. Die Verwendung privater IP-Netzwerke bedeutet, dass DSPs nicht in der Lage sind, ihre normalen IP-Adressen-Geolokalisierungstechniken zu verwenden, um Informationen darüber zu erhalten, wo Kampagnen ausgeliefert werden, obwohl die von den Verlagen gemeldeten Standorte (z. B. Breitengrad/Längengrad, geografische Informationen wie Adresse, Postleitzahl, Region) fast immer verfügbar sind.

Die DooH-Erweiterungen der OpenRTB 2.x Spezifikation wurden gemeinsam mit Out of Home Verbänden und der DooH-Branche entwickelt, um eine gemeinsame Implementierung der OpenRTB-Methode des IAB Tech Labs zu etablieren. Weitere Informationen, technische Details und Best Practices hat das IAB im OpenRTB 2.x GitHub Repository veröffentlicht.