Die Schweizer Uhrenmarke Norquain startete eine DooH-Kampagne in Österreich. Digitale Citylights von Epamedia zeigen Werbung für die neue Kollektion Wild One. Die Aktion ist Teil eines Expansionsplans. Nach seiner Gründung 2018 visiert das Unternehmen jetzt von Österreich aus den osteuropäischen Markt an. Ergänzt wird die digitale Ausspielung mit analogen Posterlights.

„Es war uns wichtig, durch eine lokale Kampagne die Aufmerksamkeit für unsere Produkte von Norqain zu wecken und unsere Händler in den beiden Städten Salzburg und Innsbruck durch flankierende Werbemaßnahmen im Verkauf zu unterstützen“, sagt Markus Scharinger, Managing Director Norqain Eastern Europe. Die neue Kollektion entwarf Norquain zusammen mit Jean-Claude Biver, der als Leiter des Uhrengeschäfts von LVMH die Marken Tag Heuer und Zenith verantwortet.