Um die Qualität von gemeinsam verbrachter Zeit und die Leidenschaft für den Sport – insbesondere für die Schweizer Nationalmannschaft bei der aktuellen Fußball-WM – zu feiern, lancierte Raclette Suisse eine umfangreiche Medienkampagne zusammen mit Livesystems und Ceres Media.

Der Medienmix für die Kampagne umfasst Digital Out-of-Home, Online, Blick-Liveticker, Social Media und TV. Auf diese Weise soll die Zielgruppe mit der richtigen Botschaft zur richtigen Zeit am richtigen Ort abgeholt werden.

Spielstand der Nati entscheidet

Dabei werden die DooH-Ausspielungen dynamisch ausgespielt und mit den Aktivitäten am POS abgestimmt. Die Motive orientieren sich dabei an den Ereignissen bei der WM: Je nachdem, ob die „Nati“ spielt beziehungsweise gewinnt oder verliert, werden passende Sujets ausgespielt.

Die Kampagne wird an ausgewählten Point-of-Sales-Stores gezeigt, angepasst an die Verfügbarkeit der Produkte im Geschäft. Die Botschaft wird an Zapfsäulen, an Migrolino Convenience-Standorten sowie auf den Cityscreens am Eingang abgespielt.

Als Testimonial konnte die Kampagne Trauffer gewinnen, einen Schweizer Mundart-Sänger, der mit dem Musikpartner Gölä zweimal das Letzigrund-Stadion füllte.

„Die Kampagne von Raclette Suisse erfordert ein hohes Maß an Flexibilität sowie eine vorausschauende Planung. Mit dynamischen Botschaften reagieren wir auf das Spielgeschehen und können so den potenziellen Konsumenten im Moment of Truth gezielt abholen“, sagt Alessandro Giuliano, Geschäftsführer bei Ceres Media.

Geplant ist eine Performance von rund 16 Millionen Bruttokontakten über die gesamte Digital-out-of-Home-Kampagne.

Entscheidungsspiel auch für Raclette Suisse

Das Ende der Kommunikationsmaßnahme ist derzeit noch offen: Heute, am Freitag, 2. Dezember, tritt die Schweiz gegen Serbien an. Sollte die Schweiz weiterkommen, werden die Sujets weiterhin zu sehen sein.

«Die Leistungswerte werden im Anschluss an die Kampagne ausgewertet. Aufgrund der vielen Rückmeldungen können wir jetzt schon sagen: Die Kampagne hat viele Herzen erwärmt und ist für uns bisher ein schöner Erfolg», sagt Jürg Kriech, Geschäftsführer bei Raclette Suisse.