Das neue Jahr wird wieder einmal auf der ganzen Welt gefeiert, aber in vielen Haushalten ist Silvester der gruseligste Tag des Jahres. Viele Hundebesitzer verbringen den Abend damit, sich im Badezimmer zu verstecken und zu versuchen, ihre in Panik geratenen Lieblinge zu beruhigen. Die Geräusche des Feuerwerks machen den Abend für die meisten Hunde zu einem Albtraum-Erlebnis.

Der skandinavische Tierbedarfsspezialist Musti Group – Marktführer mit 312 Stores in Finnland, Schweden und Norwegen und 342 Mio Euro Umsatz 2021 – will dieses Problem aus der Welt schaffen, indem er auf der offiziellen Neujahrsveranstaltung der Stadt Helsinki einen 6m großen virtuellen Hund, Musti, präsentiert. Musti wurde mit 3D-Technologie erstellt und animiert und hört und reagiert auf die Geräusche von Feuerwerkskörpern wie echte Hunde auf der ganzen Welt.

Die Musti-Kampagne „Be aware of the dogs“ ist auch auf digitalen und statischen Out-of-Home Flächen in allen größeren Städten Finnlands zu sehen. In der Werbung werden die Menschen aufgefordert, ihre Feuerwerkskörper so weit wie möglich von Wohngebäuden entfernt abzuschießen.

Hunde leiden unter Feuerwerkslärm

„Allein in Finnland gibt es Hunderttausende von Hunden, aber die Menschen, die keine Haustiere haben, sehen nicht, was die Tiere in der Silvesternacht durchmachen“, sagt Eveliina Rantahalvari, die Marketingleiterin der Musti-Gruppe.

„Echte Haustiere verstecken sich in der Nacht, aber mit dem virtuellen Hund können wir diese wichtige Botschaft auf die Straße bringen, wo die Menschen das neue Jahr mit Feuerwerk feiern“, so Rantahalvari weiter.

Die offizielle Neujahrsfeier von Helsinki ist der letzte Ort, an den wohl ein Tier gehen würde, aber genau dort wird der virtuelle Hund Musti den Abend verbringen. Der DooH-Screen in der Innenstadt von Helsinki, auf dem Musti erscheint, ist mit einem Dezibelmesser verbunden, der als die Ohren des Hundes fungiert. Musti wird die Geräusche des Feuerwerks hören und darauf reagieren, wie es jedes echte Haustier tun würde