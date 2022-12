Die Programmatic-Plattform SSP1 der One Tech Group bindet zwei neue Netzwerke an: Campus TV und Invenda. Damit können Werbetreibende jetzt programmatische Kampagnen am Unicampus und auf Snack-Automaten ausspielen. Das Inventar von Campus TV befindet sich in den Cafeterien einiger deutscher Universitäten. Invenda betreibt Verkaufsautomaten mit Touchscreen, die unter anderem in Fitnessstudios stehen.

Zielgruppe Studierende

Die Inhalte von Campus TV sind eine Mischung aus digitaler Speisekarte und Informationen aus dem Studierendenportal Campustv.de. Dazwischen gibt es Slots für Werbetreibende. Zum Netzwerk gehören 75 Screens an mehr als 30 deutschen Hochschulen und Universitäten. „An Programmatic DooH führt für uns als Vermarkter und Betreiber von Screens an für die Zielgruppe Studierende äußerst relevanten Touchpoints kein Weg mehr vorbei“, sagt Andreas Kästle, Geschäftsführer von Campus TV. Das gesamte Inventar ist über Guaranteed & Preferred Deals sowie Private und Open Auction buchbar.

Werbung im POS

Über SSP1 können Werbetreibende jetzt auch Teil des Inventars von Invenda buchen. Angebunden sind bereits die Snack-Automaten, die sich in Deutschland, den Niederlanden und im Vereinigten Königreich befinden. In naher Zukunft sollen die Screens folgen, die Invenda in den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten bereitstellt.

„Das Angebot, das Invenda Werbetreibenden macht, ist einzigartig: Die Screens sind direkt in den POS integriert und befinden sich gleichzeitig an diversen Locations, die von unterschiedlichen Zielgruppen frequentiert werden“, sagt Daniel Siegmund, Gründer und Managing Director der One Tech Group. Die Automaten befinden sich in Deutschland in Fitnessstudios, in den Niederlanden in Straßenbahnstationen, Freizeit- und Sportzentren und Tankstellen. In Großbritannien sind sie sowohl in Universitäten, als auch im Handel und in Sportzentren zu finden. Gemeinsam sollen die Standorte in Europa mehr als zehn Millionen Kontakte pro Monat erreichen.