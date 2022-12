Die von PwC erhobenen Zahlen zeigen, dass der Umsatzanteil von Digital Out of Home im dritten Quartal 2022 mit 64 % stabil bleibt und damit deutlich höher ist als der Anteil vor der Pandemie (53 % für 2019). im Vergleich lag der DooH-Marktanteil im Q3 2022 in Deutschland erst bei 40% und in den USA bei 29%. Das Out-of-Home Umsatzwachstum im dritten Quartal verteilte sich mit jeweils 13 % gleichmäßig auf Digital und klassische Plakatmedien.

Justin Cochrane, Vorsitzender von Outsmart, kommentiert: “Trotz der allgemeinen wirtschaftlichen Herausforderungen bietet Out of Home weiterhin das Vertrauen und die kreative Flexibilität, die Werbetreibende verlangen.“