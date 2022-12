Ganz klar – das Jahr 2022 war geprägt durch ein schwieriges Marktumfeld: die Nachwehen der Pandemie, der Krieg in der Ukraine und Energiethemen erzeugten alles andere als ein investitionsfreudiges Marktklima. Aber derartige Herausforderungen bringen immer auch Chancen mit sich, und wir von MEKmedia haben den Blick auf die Möglichkeiten gelegt, die sich im Digital Signage-Umfeld zeigen. Wo wir diese gefunden haben, möchten wir gern in diesem Jahresrückblick teilen.

Die Kommunikation mit Mitarbeitenden muss anders werden

Immer mehr Organisationen sehen, dass in Zeiten von Fachkräftemangel ein enger Austausch und ein kontinuierlicher Informationsfluss zu den Mitarbeitenden ein wesentlicher Bindungsfaktor ist. Corona hat hier in Sachen Digitalisierung einen gewaltigen Schub gegeben und das Bewusstsein für die interne Kommunikation geweckt. Selbst eher traditionelle Unternehmen erkennen, dass sie hier neue, digitale Wege gehen müssen. Eine Studie der Universität Leipzig und des App-Anbieters Staffbase zeigt, dass moderne Plattformen wie Mitarbeiter-Apps, Digital Signage und Social Intranets den Erfolg der digitalen Mitarbeiter-Kommunikation eindeutig positiv beeinflussen. So können auch die Mitarbeitenden ohne eignen PC-Arbeitsplatz in der Produktion oder im Handel gleichermaßen in die Unternehmenskommunikation mit eingebunden werden.

Wir haben in 2022 auf diesen Trend gesetzt und eine spezielle digitale Lösung für die Mitarbeiter-Kommunikation entwickelt, die sich durch die Verknüpfung von Digital Signage und mobiler App auszeichnet. Mit der mobilen App „Staff News“ können Unternehmen ihre internen Kommunikationsmaßnahmen, die sie bisher über die Digital Signage-Lösung von MEKmedia ausspielen, erweitern und mit einer mobilen Ansprache ihrer Teams verknüpfen. Damit erreichen sie die Belegschaft nicht nur in den Betriebsräumen, sondern informieren diese schnell und unkompliziert auch unterwegs.

Die Bedienung und Verwaltung läuft über ein gemeinsames Content-Management-System – unabhängig davon, ob die Anzeige auf dem Handy oder dem Großdisplay innerhalb der Betriebsräume erfolgt. Das erleichtert den Verantwortlichen den Pflegeaufwand. Erste Erfahrungen und Erfolge konnte unter anderem das Familienunternehmens Mera Tiernahrung und die Planorg Informatik sammeln.

SoC-Systeme oft erste Wahl

Auch bei MEKmedia setzt sich der Trend zum Einsatz von Displays mit integriertem System-on Chip (SoC) immer mehr durch. Seit 2021 läuft der MEKmedia Smart-Signage-Player auf Android-basierenden SoC-Displays und bietet den Kunden damit eine kostengünstige und sehr effiziente Digital Signage-Lösung. Unsere Erfahrungen sind bisher durchweg positiv. Das bestätigt das Ergebnis des Vergleichs von SoC und Mediaplayer, den invidis gemeinsam mit SignageOS durchgeführt hat. Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung im Smart-TV-Bereich mit mehr als 200 Projekten, unter anderem auf Samsung Tizen, LG WebOS und Android TV, ist die Umsetzung auf SoC bei Digital Signage ein Leichtes gewesen.

Branchenvielfalt – der Mix macht‘s

Nie hat sich deutlicher gezeigt, wie wichtig es als Unternehmen ist, auf Branchenvielfalt zu setzen. Gerade in Krisenzeiten ist es hilfreich, sich nicht auf Kunden nur einer oder weniger Branchen zu spezialisieren. In diesem Jahr haben wir viele interessante Projekte insbesondere aus dem Fashion Retail gewonnen. Der stationäre Handel setzt gerade in Krisenzeiten auf digitale Kundenansprache und moderne Shoppingerlebnisse, die zum Verweilen einladen. Auch im Automotive-Retail-Bereich erlebten wir den Wunsch, am Point-of-Sale verstärkt auf Digitalisierung zu setzen – ebenso wie bei Banken, Healthcare und dem Verlagswesen.

Unser Ausblick

Das Jahr 2023 beginnt für uns mit einigen interessanten Projekten im Bereich Retail. So schauen wir trotz der schwierigen globalen wirtschaftlichen Entwicklung mit Optimismus in das neue Jahr.