Seit der Einführung von System-on-Chip (SoC) vor zehn Jahren werden Diskussionen über SoC-Displays mit viel Leidenschaft und gemischten Meinungen über ihre Leistung geführt.

In der Branche herrscht die Meinung vor, dass externe Player die einzige Möglichkeit für eine angemessene Digital Signage-Applikation seien, während SoCs eine minderwertige Leistung aufweisen würden. Sie seien lediglich in der Lage, Standardinhalte für digitale Poster oder andere einfache Anwendungsfälle wiederzugeben.

SoC ist eine Recheneinheit mit CPU, GPU, Speicher und Betriebssystem, die auf einem einzigen Chip integriert ist. Diese Technologie kam mit den mobilen Geräten wie Smartphones auf und wird sogar für die fortschrittlichsten Geräte wie die Apple Mac-Books verwendet.

Bei Digital Signage ist SoC in das Display – oder einige externe Player – eingebettet und wird häufig nicht nur für die Wiedergabe von Inhalten, sondern auch für den Betrieb des Displays als Ganzes verwendet.

Die ersten Generationen von SoC – ungefähr 2013 bis 2015 – rechtfertigten das negative Image. Eine lückenlose Wiedergabe von zwei Videos und einem Bild war unmöglich. Ebenso unmöglich war eine Wiedergabe im Hochformat. Die frühen Generationen hatten selbst bei grundlegenden Digital Signage-Anwendungsfällen Schwierigkeiten und erlangten schnell einen sehr schlechten Ruf – der allerdings verdient war.

Dieses negative Image haftet SoC bis heute an, trotz enormer Leistungssteigerungen der Hardware und Verbesserungen auf der Softwareseite.

Zehn Jahre später ist es an der Zeit, die Uhr neu zu stellen, indem SoCs mit externen Mediaplayern verglichen werden. Hierfür haben sich invidis und SignageOS zusammengetan, um unabhängig zu testen, wie sich die SoC-Leistung von 2013 bis 2022 entwickelt hat.

Die wichtigsten Ergebnisse zur SOC-Entwicklung:

Fachartikel zu SoC

Die ausführlichen Ergebnisse der Untersuchung, inklusive einer genaueren Marktanalyse von invidis, finden Sie im invidis Jahrbuch 2022 im Artikel „Die Leistungs-Evolution“. Das invidis Jahrbuch ist kostenfrei für alle verfügbar – in deutscher und in englischer Sprache. Laden Sie sich in unserer Downloadsektion ihr Exemplar herunter.