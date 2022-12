2022 war ein großartiges Jahr für M-Cube, in dem das Unternehmen einige spannende Entwicklungen erlebt hat.

Zunächst einmal sind wir mit unserer DXP One Plattform auf eine einzige Plattform umgestiegen, um eine einheitliche, kohärente und reibungslose Erfahrung zu bieten. Die DXP One ist die neueste Generation der „Digital Experience Platform“, die ein Multichannel-Management und eine hochmoderne, zentralisierte Architektur garantiert. Sie ermöglicht es Marken, Inhalte zu erstellen, zu verteilen und zu verbessern, Engagement- und Loyalitätsinitiativen anzubieten und jede Art von Aktion auf adaptive, kanalübergreifende Weise zu koordinieren.

In diesem Jahr haben wir uns verpflichtet, die Position von M-Cube als engagierter Partner für unsere Kunden zu stärken, indem wir sie bei der Entwicklung und Gestaltung effektiver Omnichannel-Strategien im Geschäft unterstützen. Die Beherrschung einer effektiven Strategie ist von entscheidender Bedeutung und hat greifbare geschäftliche Vorteile, die Einzelhändlern einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Wir sind bestrebt, das Einkaufserlebnis mit Omnichannel-Lösungen weiterzuentwickeln.

Wir haben auch unsere Datenanalysetools weiterentwickelt. Es gibt eine große Chance, Daten zu nutzen, um Kunden zu gewinnen und zu binden. Wir entwickeln uns zu Experten auf diesem Gebiet und nutzen vor allem das Datenmanagement und die digitalen Touchpoints, um unsere Kunden besser zu bedienen. Mit der Datenanalyse können wir dynamische Unterstützung für das Management von Audio- und Videoinhalten bieten und so einzigartige und personalisierte Erlebnisse schaffen.

Mailänder Digital Signage-Ikonen

Eindrucksvolle Installationen sind ebenfalls zu einem Schwerpunkt unseres Aufgabenbereichs geworden. Eine fantastische Leistung im Jahr 2022 war die Gestaltung und Installation der zweitgrößten LED-Wand in Europa am Mailänder Bahnhof Porta Garibaldi. Der Einsatz von Hochleistungs-LEDs ermöglicht ein brillant beleuchtetes Bild und zeigt die Fortschritte, die wir mit unserer Innovation gemacht haben.

Dank der Investitionen in digitale In-Store-Lösungen für Luxusmarken, der wichtigsten vertikalen Sparte unseres Geschäfts, und der Ausweitung auf neue Sektoren, einschließlich der Automobilindustrie, konnte das Unternehmen ein konstantes Wachstum verzeichnen.

Ein Beispiel dafür war unsere Zusammenarbeit mit Dolce & Gabbana bei der Gestaltung und Installation eines immersiven Raums in Mailand. Darin wurden die vier Themen des Modehauses nachgestellt: Leopard, der sizilianische Wagen, Zebra und mediterranes Blau. Darüber hinaus wurden animierte Bilder, ausdrucksstarke Videos, die Verwandlung von szenischen Elementen, Interaktivität, Welten mit einer surrealen Mischung aus Schauplätzen und Darstellern sowie visuelle Merkmale, die von den Modekollektionen inspiriert sind, eingesetzt, um die Kunden in die Welt von Dolce & Gabbana eintauchen zu lassen. Der immersive Raum, den wir geschaffen haben, ist das Sinnbild dafür, wie digitale Werkzeuge Leben schaffen und Emotionen darstellen können.

Obwohl das Jahr 2022 für alle Unternehmen eine Herausforderung war, haben wir mit unserem Wachstum fantastische Fortschritte gemacht. Wir hoffen, dass wir diesen Trend fortsetzen und neue Lösungen anbieten können, um das Einkaufserlebnis zu verbessern. Indem wir die Art und Weise, wie wir einkaufen, immer wieder neu überdenken und die Trends der Zukunft antizipieren, können wir immer einen Schritt voraus sein. Wir wollen an der Spitze stehen, wenn es darum geht, Markenerlebnisse zu schaffen, an die sich jeder Kunde erinnern wird. Es ist an der Zeit, dass Einzelhändler sich von ihrer besten Seite zeigen, und wir wollen der ausgewählte Partner sein, der diese Reise unterstützt.