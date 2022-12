Gute Nachricht für ISE 2023 – nachdem bereits Italien, die USA und Japan Covid-Tests für Reisende aus China eingeführt, zieht jetzt auch Spanien nach. Um die erneute Ausbreitung von Covid zu verhindern, müssen Reisendes aus China bei Einreise einen negativen Covid-Test oder den Nachweise von in der EU anerkannten Impfungen nachweisen.

Anfang Dezember begann China mit dem Abbau des weltweit strengsten COVID-Regimes von Lock Downs und umfangreichen Tests in einem abrupten Politikwechsel. Gleichzeitig wurden auch die Quarantäne-Regeln gelockert, Reisende nach China müssen nicht mehr tagelang in staatlichen Quarantänehotels ausharren.

Mit der Verkündung der Aufhebung faktisch aller COVID-Maßnahmen in China explodierte auch die Nachfrage nach internationalen Flügen. Das Buchungsvolumen auf chinesischen Buchungsportalen verzehnfachte sich innerhalb von Stunden.

Gute Nachrichten für die ISE 2023, denn China ist wichtigster Produzent von Digital Signage Hardware und die Lieferanten aus China konnten an den ISE in den vergangenen drei Jahren nicht teilnehmen. Die Veranstalter der ISE erwarten für 2023 über 1.000 Aussteller und ein Wachstum in den Besucherzahlen im Vergleich zu Mai 2022.