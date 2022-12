Wer in der Digital Signage-Branche tätig ist, für den gibt es kein wichtigeres Event als den Digital Signage Summit (DSS). Die große Konferenz DSS Europe ist wieder im Sommer 2023 geplant. Doch findet er auch dort statt, wo die Hersteller und Entwickler ihre neuesten Innovationen präsentieren, auf der weltgrößten Messe für AV- und Systemintegration ISE. Der DSS ISE ist eine C-Level-Konferenz, die hochkarätige Speaker zu sorgfältig ausgewählten Themen befragt. Das diesjährige Motto: The Power of Pixels.

DSS ISE – Short Facts Wann: 1. Februar 2023 Wo: ISE Barcelona, Raum CC5.1

Das Motto soll die Fachbesucher inspirieren, mit der Kraft der Pixel noch immersivere Erlebnisse zu kreieren. Aber mit so geringem Energieverbrauch wie möglich.

Zu den Speakern 2023 gehören Vertreter von führenden Software-Anbietern, Display-Herstellern und Integratoren. Darunter Google, Grassfish, Sony, PPDS, Lang AG, Trison und Visual Art. Der Ausblick auf den Markt 2023 kommt wie immer in Form der Keynote von Florian Rotberg und Stefan Schieker von invidis. Das vorläufige Programm finden Sie unten.

invidis-Rabatt für den DSS ISE Unsere Leser erhalten 33 Prozent Rabatt auf ihr Ticket. Beim Check-out einfach den Code VXM2BNCM eingeben. Registrierung unter Digital Signage Summit | Integrated Systems Europe 2023 (iseurope.org).

Programm

10:30 invidis Keynote: The Power of Pixels

Florian Rotberg/ Managing Director, invidis consulting

Stefan Schieker/ Partner, invidis consulting

11:00 The New Gold Standard in Omnichannel Retail – Lefties by Inditex

Alberto Cáceres/ Global CEO, Trison

11:20 Immersive Digital Experiences: Creating Compelling Interactive Experiences and Media Networks for Retail and Hospitality

Brad Koerner/ Director of Hardware and Application Innovation, Cooler Screens

Bradley Hanrahan/ Global Strategic Partnerships and Alliances, Sony

Frank Larsen/ General Manager EMEA, Signagelive

Craig Francis/ Digital Signage Partner Manager, Google

12:20 The Future of Digital Software

Marco Wassermann/ Partner of invidis Impact, invidis consulting

Johan Lind/ CEO, Vertiseit Grassfish

Gerhard Pichler/ CEO, Easescreen

Sian Rees/ International Product Manager, PPDS

13:00 Power Play – Exclusive Insights About Specific Power Consumption, Performance Boost of SoC

Hubertus Beckmann/ Technical Director, Lang AG

Stan Richter/ CEO, Signage OS

Loek Wermenbol/ Retail Strategy Director, First Impression

13:30 Power of Content

Bryan Meszaros/ CEO, Open Eye

Monika Lindquist/ CMO & CCO, Visual Art