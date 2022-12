LED Daktronics will Finanzsituation schnell lösen

Am Hauptsitz von Daktronics im sonst eher beschaulichen South Dakota ging es in den letzten Tagen heiß her (invidis Bericht). Das börsennotierte Unternehmen (FY 22: 610 Mio USD Jahresumsatz und 846 Mio USD Auftragseingang) musste die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse verschieben. Offensichtlicht hatten die Prüfer das Testat der Finanzzahlen verweigert. Die daraus folgende Pflichtmitteilung konnte kaum dramatischer klingen, „der Fortbestand des Unternehmens kann nicht garantiert werden.“ Eine Woche später gibt Daktronics CEO erste Zeichen der Entwarnung. Mit der Hausbank konnte eine zusätzliche Kreditlinie vereinbart werden, die den kurzfristigen Fortbestand des Unternehmens ermöglicht.

Lieferkettenprobleme brachten Daktroniks in Schieflage

Der Hauptgrund für die Finanzprobleme war laut Daktronics die Entscheidung, die Lieferkette durch den Aufbau von Lagerbeständen kritischer Komponenten für die LED-Produktlinie des Unternehmens zu erhöhen, um Engpässen zu vermeiden. Diese Maßnahmen habe die Barmittel und die Liquidität des Unternehmens aufgezehrt, so Kurtenbach. Der Auftragsbestand werde jetzt abgearbeitet und die meisten der offenen Aufträge würden zu höheren Preisen ausgeführt, die an die jüngsten Gegebenheiten der Lieferkette und der Hardware angepasst wurden.

Kurtenbach betonte auch, dass sich die Probleme in der Lieferkette und der Produktion – Draktronics produziert in den USA, China und Irland – abschwächen und dass die makroökonomische Volatilität zwar immer noch vorhanden ist, sich aber im Allgemeinen beruhigt. Das Management hat in den letzten Tagen viel unternommen, um die Sorge der Kunden und Mitarbeiter zu zerstreuen.

Der Börsenkurs konnte sich nach den Tiefststände (fast 50% Einbruch) wieder teilweise erholen. Nachbörslich konnte der Daktronics-Börsenkurs bis Montagabend bereits 37% gegenüber dem Tiefststand wieder zulegen