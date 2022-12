Wie bei jedem Großereignis – und in den meisten Fußball-Arenen – spielen auch bei der Weltmeisterschaft in Katar moderne Medientechnik und großflächige LED-Wände eine wichtige Rolle.

Ein Lieferant für viel LED-Fläche ist der chinesische Hersteller Unilumin. Laut eigener Aussage stellte er insgesamt 3.600 Quadratmeter für die Weltmeisterschaft im Wüstenstaat bereit.

Dazu gehörte auch ein großer LED-Screen im Lusail Stadium, in dem unter anderem das erste Spiel der Gruppe C, zwischen Saudi-Arabien und Argentinien stattfand. Hier wird auch am 18. Dezember das Finale der WM 2022 ausgespielt.

Laut Unilumin mussten die eingesetzten LEDs entsprechend den hohen Temperaturen in Katar und der starken Sonnenlichtstrahlung ausgewählt werden. Daher passt das Team von Unilumin das Gehäusedesign individuell an, sodass der Wirkungsgrad der Wärmeableitung um mehr als 30 Prozent verbessert werden konnte. Auch die Helligkeit wurde dabei erhöht.

Des Weiteren lieferte Unilumin LED-Displays für Hotels, Einkaufszentren und das CCTV-Fernsehstudio.

Im Lusail Stadium versorgte Unilumin vor der WM bereits das internationale Bollywood-Musikfestival – das Highlight war der Auftritt der Bollywood-Sängerin Sunidhi Chauhan – mit LED-Technik.