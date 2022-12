Das Kernkraftwerk Isar 2 läuft über den Jahreswechsel weiter – bevor es am 23. April 2023 endgültig abgeschaltet wird. Jetzt lässt der Betreiber das KKI noch einmal in voller Kraft strahlen. Mit einer Projektion über die gesamte Fläche des Kühlturms bedankt sich Preussen Elektra bei seinen Mitarbeitern, wünscht frohe Weihnachten und verabschiedet sich als „Weltmeister KKI“. So umstritten der Betrieb auch ist – fast heldenhaft lässt die Inszenierung mit bayerischer Rautenflagge den Energieversorger wirken.

Beauftragt dafür wurde der Veranstaltungs-Techniker Poolgroup, dessen Mitarbeiter aktuell täglich im Hochsicherheitsbereich des KKI arbeiten. Noch bis 22. Dezember werden täglich zu festen Zeiten verschiedene Botschaften auf den Kühlturm projiziert.