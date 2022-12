Die südkoreanische Regierung will ihre Kulturgeschichte bewahren – und investiert dabei in spannende digitale Projekte. In der Nationalbibliothek eröffnete jetzt ein eigener Ausstellungsraum voller neuer Technologien. Ein schönes Beispiel ist die digitalisierte Version der alten koreanischen Enzyklopädie Dongui Bogam, einer Sammlung medizinischer Texte aus dem 16. und 17. Jahrhundert.

Projection Mapping kombiniert mit Touch

Es handelt sich um ein analoges Buch mit unbedruckten Seiten aus Papier. Jede einzelne Seite ist jedoch mit einer Touch-Folie unterlegt. Ein Projektor an der Decke füllt sie mit Inhalt. Im Gegensatz zum alten Manuskript, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, können Besucher dieses Buch anfassen und wie einen Touchscreen bedienen. Tippt man auf eine bestimmte Textstelle, öffnen sich erklärende Animationen.

Wo ist der Screen?

Die Touch-Sensoren in der Folie registrieren Bewegungen auch durch nicht leitfähige Materialien wie Papier, Holz und Kunststoff. Sie lassen sich aus bis zu 5o Millimeter Entfernung bedienen. Dadurch entsteht ein Kontrasteffekt für den Leser: Er sieht keinen Screen und hat das Gefühl, mit einem echten Buch zu interagieren. Die Technologie dahinter heißt Zybrid Hover Touch und kommt vom britischen Hersteller Zytronic: Die Folie unter den Buchseiten ist eine Maßanfertigung mit Zyfilm-Touch-Sensoren, die in Kombination mit dem kapazitiven Controller ZXY500 den Touch verarbeitet.

Das digitale Buch ist Teil der neuen Bibliotheksabteilung Real Sense Library. Im Lesesaal macht die gleiche Zytronic-Technologie einen Marmortisch zur interaktiven Spielerei, die sich „The Future of Search“ nennt. Mehrere Nutzer können auf dem Tisch gleichzeitig das digitale Bücherangebot durchsuchen und Suchergebnisse teilen.

Auftraggeber der immersiven Bibliothek ist eine Regierungsstiftung, die den Menschen Zugang zu kulturellen Artefakten geben will. Für die Real Sense Library engagierte sie das Beratungsunternehmen Ubidus, die das koreanische Partnerunternehmen von Zytronic, Dream Team Harmony (DTH), an Bord holte. Ubidus und DTH hatten in Seoul bereits ein gemeinsames Projekt realisiert: einen interaktiven Tisch im Foyer der Shinhan Bank.